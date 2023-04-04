Город Балхаш остался без воды

В городе Балхаш 4 апреля произошел порыв магистральной трубы в районе главной насосной станции, сообщает Zakon.kz.

Аварийная бригада работает в оперативном режиме.

"Для устранения порыва в районе главной насосной станции на магистральном водопроводе до окончания работ произведено отключение подачи питьевой воды", – сообщили в пресс-службе Балхаш Су.

Холодной воды также нет в микрорайоне Конырат, и на станции Балхаш.

Ранее в ГКП "Астана су арнасы" объяснили причины перебоев с подачей питьевой воды в Астане и рассказали, когда проблема будет решена.