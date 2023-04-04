Ценный товар: как в Казахстане и мире торгуют людьми

Какими бы средневековым ужасом не веяло от подобных преступлений, они имеют место быть до сих пор. Zakon.kz рассказывает, как государство борется с фактами вопиющих нарушений базовых прав человека.

Деятельность республиканской горячей линии по противодействию торговли людьми "11616" поддерживают Союз кризисных центров и Министерство внутренних дел РК.

Целью, помимо противодействия преступлениям и защиты жертв, обозначено повышение правовой грамотности населения.

Республиканская горячая линия придерживается принципов анонимности, конфиденциальности, толерантности, быстрого реагирования и двуязычия. Звонок по номеру "11616" бесплатен и доступен для всех слоев населения. Дозвониться можно со стационарного и сотового телефона, причем 24 часа в сутки.

"Торговля людьми" означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию в проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов", - пояснили в силовом ведомстве.

Отмечается, что, невзирая четкие международные правовые рамки, по всему земному шару жертвами работорговли ежегодно становятся миллионы детей, женщин и мужчин.

Говоря о Казахстане - по данным Управления по мониторингу и борьбе с торговлей людьми США, опиравшегося на сообщения наших НПО, в 2021 году от рук работорговцев пострадали 200 человек. 193 из них использовались в качестве бесплатной рабочей силы, шесть - женщины - были втянуты в проституцию, еще одну жертву обозначили как пережившую "смешанный вариант эксплуатации". Потерпевшие в основном были гражданами Узбекистана, России, Таджикистана и Украины. Цифры Комитета по правовой статистике Генпрокуратуры РК оказались не такими удручающими - упомянуто всего 20 заявлений по рабству, 49 уголовных дел (с учетом дел прошлых лет), 23 осужденных.

Мотивы соответствующих злодеяний против детей несколько специфичны. Как правило, речь идет о покупке ребенка бездетными парами.

"За период с 2017-го по февраль 2023 года в правоохранительные органы поступили 74 заявления о купле-продаже несовершеннолетних. Из них 4 случая были зарегистрированы в январе-феврале этого года. В конце января полиция Тараза начала расследование в отношении двух акушерок городской больницы за то, что те продали новорожденную девочку за 1,5 млн тг. Общая цифра — 74 преступления — лишь малая доля того, что происходит на "рынке младенцев" в Казахстане". МВД РК

А специфика порождает сложности в раскрытии правонарушения. Так, эксперты составили целый сборник схем купли-продажи несовершеннолетних в Казахстане. Попали туда как предсказуемые - в роддоме или Доме ребенка, так и более сложные.

Ко вторым относится, к примеру, так называемое "усыновление" без очереди. По подсчетам экспертов, услуга может обойтись в кругленькую сумму до 20 млн тенге.

Нелегко доказать и факт продажи новорожденного иностранцу. "Сделка" между матерью и покупателем заключается еще до появления малыша на свет. Алгоритм примерно таков: дама на сносях выходит за "клиента" замуж, впоследствии он записывается отцом, мать подает на развод и отказывается от родительских обязанностей. Проворачивают подобное и семейные пары, "приобретая" отпрысков через указание женатого мужчины отцом со слов роженицы и последующим усыновлением "пополнения" его супругой.

"И хотя наши знания о торговле людьми остаются неполными, широко признано, что определенные факторы делают отдельного человека, социальную группу или общину более уязвимыми для торговли людьми и связанной с ней эксплуатации. Дискриминация в виде отказа в экономических и социальных правах в значительной степени ведет к тому, что определенные лица больше рискуют стать жертвами торговли людьми, чем другие. Дискриминация и нищета являются причиной более ограниченных и менее благоприятных возможностей в жизни, и это может подвести определенных людей к рискованным поступкам и к решениям, которые бы они не сделали, если бы их основные нужды были удовлетворены. Такое отсутствие реального выбора может, в свою очередь, повысить риск стать жертвами торговли людьми для определенных групп, таких как меньшинства, мигранты, женщины и девочки. Помимо экономических лишений и неравенства, гендерная и расовая дискриминация являются важными факторами, которые ограничивают жизненный выбор и делают некоторых людей и общины более уязвимыми для торговли людьми".

Для чего торгуют людьми?

В основном - ради вовлечения их в сексрабство. Также жертв могут принудить к тяжелому труду, прислужничеству, попрошайничеству (чаще - детей). Порой себе подобных "сбывают", что называется, "на органы".

Почему дети?

Большинство жертв - подростки. Для покупателей и, соответственно, торговцев они представляют интерес как сексуальные объекты, потенциальные бесплатные рабочие и даже преступники. Есть и варианты принудительного вступления в брак, незаконного усыновления.