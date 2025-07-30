Государство не будет толерантно к тем, кто занимается торговлей людьми – депутат Марат Башимов

30 июля отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Это грубое нарушение прав человека и одна из наиболее быстрорастущих форм организованной преступности. Как борется с этой проблемой каждое государство, в том числе и наша страна, рассказал Zakon.kz депутат Мажилиса Марат Башимов.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2013 году. Его основная задача – повышение осведомленности о положении жертв торговли людьми, поощрение и защита их прав.

По мнению государственного деятеля и депутата Мажилиса Марата Башимова, если ранее всерьез не воспринималась эта проблема, то, став президентом Казахстана, Касым-Жомарт Токаев сразу акцентировал свое внимание на правозащитной тематике – противодействии рабству и торговле людьми.

"На четвертом заседании НСОД в 2020 году главой Казахстана была озвучена тема борьбы с торговлей людьми и дано поручение принять новый закон. После принятия закон реализовал нормы Конституции Казахстана, учел Палермские принципы ООН, Международной организации по миграции, ОБСЕ и других международных документов. Международные эксперты отмечают его, как один из совершенных законов, учитывающих последние тенденции и способы защиты прав человека в этой сфере. В отчете США по правам человека прямо подчеркнуто, что Казахстан проделал большую работу по борьбе с этим злом", – отметил в своей публикации на Facebook депутат.

Он подчеркнул, что для целей комплексного предупреждения торговли людьми четко обозначено международное понятие "потенциальная жертва торговли людьми". Это все те, кто находится в уязвимом положении и может стать объектом насилия или эксплуатации вследствие материальной, психологической или иной зависимости, несовершеннолетнего или престарелого возраста, сиротства или безнадзорности, беременности, инвалидности, психического и иного заболевания, злоупотребления наркотическими, алкогольными или психотропными веществами, безработицы, недокументированности, бездомности, а также неурегулированного миграционного статуса.

"Отдельная глава посвящена более эффективной защите прав несовершеннолетних как наиболее уязвимой категории и усилению профилактической работы в этой связи. Больше нет института примирения", – сказал мажилисмен.

При этом, по его мнению, важным является привлечение к административной ответственности тех, кто не заключает трудовые договора с потенциальными жертвами торговли людьми, в том числе несовершеннолетними и иностранными гражданами. "А это наблюдается сплошь и рядом, и может привести к серьезным формам трудовой эксплуатации", – добавил депутат.

"Сегодня появляются новые разновидности торговли людьми – например, торговцы действуют через социальные сети, ненавязчиво используя рекламу в своих целях. Теперь, что важно, вводится уголовная ответственность за организацию сексуальных услуг через интернет. Рабочая группа Мажилиса, где я был руководителем, проделала большую работу. Депутатами внесено более 100 поправок. Хотелось бы подчеркнуть, что конституционные реформы президента Казахстана 2022 года привели к тому, что был создан эффективный, влиятельный Мажилис, который стал принимать большое количество правозащитных законов". Марат Башимов

Как считает депутат, принятый комплексный закон является актуальным и своевременным.

"Закон и его структура будет работать на профилактику торговли людьми и четко дает понять, что государство не будет толерантно к тем, кто занимается противоправным и нарушающим права человека деянием – торговлей людьми, и будет отстаивать права потерпевших. Торговле людьми в Казахстане – нет!" – заключил в своей публикации Марат Башимов.

В Казахстане функционируют 13 кризисных центров по оказанию специальных социальных услуг жертвам торговли людьми, из них два – в государственном секторе (область Абай, Шымкент), 11 – в рамках государственного социального заказа (Акмолинская, Актюбинская, Жамбылская, Жетысу, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Туркестанская областях, Астана). Куда обращаться и что нужно знать жертвам торговли людьми – в материале на сайте.