В Казахстане будут готовить инженеров по немецким стандартам
Как отмечено в публикации "Хабар 24", новый институт инжиниринга откроют в Актау в 2023 году на базе университета имени Шахмардана Есенова.
На начальном этапе казахстанцам предлагают поступить на две специальности: первая – "Энергоменеджмент" и вторая – "Логистика".
Эти программы будут запущены совместно с Гамбургским университетом прикладных наук и Техническим университетом Вильдау. Во время поездки в Германию руководство университета имени Есенова посетило ведущие вузы ФРГ. Партнеры подписали меморандумы и обсудили дальнейшие планы.
"Вы знаете, что глава государства дал поручение по трансферту знаний через открытие зарубежных филиалов в Казахстане. И во исполнение этого поручения наш университет привлекает консорциум немецких университетов. Это не один университет, а консорциум. Мы привлекаем лучшие компетенции из разных университетов. Наша задача – отобрать лучшие программы из каждого университета и потом применить здесь".Берик Ахметов, президент Каспийского университета технологий и инжиниринга им. Есенова
В новом институте инжиниринга откроют восемь программ бакалавриата и шесть – по магистратуре. В планах поэтапно увеличить как число студентов, так и количество специальностей. На 4-м курсе казахстанцы будут обучаться в немецком вузе-партнере, а позднее студенты смогут пройти в Германии и практику на производстве.
"Конечно, будет обучение на казахском, русском языках на базе нашего университета. Два года мы будем их интенсивно обучать немецкому, чтобы на 3-м курсе они частично могли взять курсы на немецком языке. Далее 4-й курс они полностью проводят в Германии".Берик Ахметов
Вольрад Роммель, президент Казахстанско-Немецкого университета заявляет, что важно расширять сотрудничество в научной сфере.
"Будущее покажет, что это очень важный и уникальный проект. Мы хотим обучать студентов по передовым немецким стандартам. Наш проект реализуется в Актау. Это регион с большими перспективами, который будет играть важную роль между ЦА и Европой".Вольрад Роммель
К слову, именно в Мангистауской области будет реализован масштабный проект по производству "зеленого" водорода. Выпускников нового института, то есть инженеров самых разных направлений готовы здесь трудоустроить. Нужны будут квалифицированные кадры и для устойчивого развития региона.
"У Казахстана гигантский энергетический потенциал. Большие территории позволяют развивать как ветряную, так и солнечную энергии. Мы планируем построить в Казахстане завод по производству "зеленого" водорода. Мы будет генерировать 40 гигаватт электроэнергии и использовать их для производства водорода. Совсем скоро нам понадобятся обученные инженеры. Когда наш проект заработает, мы можем трудоустроить 1800 специалистов. Поэтому нам очень интересен этот проект".Петер Бернхардт, технический директор Svevind Energy Group