В Казахстане будут готовить инженеров по немецким стандартам

Новый немецкий институт инжиниринга планируют открыть в Казахстане. Учебное заведение создадут совместно с Казахстанско-Немецким университетом при Каспийском госуниверситете технологий и инжиниринга, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации "Хабар 24", новый институт инжиниринга откроют в Актау в 2023 году на базе университета имени Шахмардана Есенова.

На начальном этапе казахстанцам предлагают поступить на две специальности: первая – "Энергоменеджмент" и вторая – "Логистика".

Эти программы будут запущены совместно с Гамбургским университетом прикладных наук и Техническим университетом Вильдау. Во время поездки в Германию руководство университета имени Есенова посетило ведущие вузы ФРГ. Партнеры подписали меморандумы и обсудили дальнейшие планы.

"Вы знаете, что глава государства дал поручение по трансферту знаний через открытие зарубежных филиалов в Казахстане. И во исполнение этого поручения наш университет привлекает консорциум немецких университетов. Это не один университет, а консорциум. Мы привлекаем лучшие компетенции из разных университетов. Наша задача – отобрать лучшие программы из каждого университета и потом применить здесь". Берик Ахметов, президент Каспийского университета технологий и инжиниринга им. Есенова

В новом институте инжиниринга откроют восемь программ бакалавриата и шесть – по магистратуре. В планах поэтапно увеличить как число студентов, так и количество специальностей. На 4-м курсе казахстанцы будут обучаться в немецком вузе-партнере, а позднее студенты смогут пройти в Германии и практику на производстве.

"Конечно, будет обучение на казахском, русском языках на базе нашего университета. Два года мы будем их интенсивно обучать немецкому, чтобы на 3-м курсе они частично могли взять курсы на немецком языке. Далее 4-й курс они полностью проводят в Германии". Берик Ахметов

Вольрад Роммель, президент Казахстанско-Немецкого университета заявляет, что важно расширять сотрудничество в научной сфере.

"Будущее покажет, что это очень важный и уникальный проект. Мы хотим обучать студентов по передовым немецким стандартам. Наш проект реализуется в Актау. Это регион с большими перспективами, который будет играть важную роль между ЦА и Европой". Вольрад Роммель

К слову, именно в Мангистауской области будет реализован масштабный проект по производству "зеленого" водорода. Выпускников нового института, то есть инженеров самых разных направлений готовы здесь трудоустроить. Нужны будут квалифицированные кадры и для устойчивого развития региона.