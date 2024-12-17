В Алматы открылся Казахстанско-Немецкий глаукомный центр на базе нового корпуса Института глазных болезней. Событие стало важным шагом в расширении международного сотрудничества в области офтальмологии, открывая новые возможности для пациентов и врачей, сообщает Zakon.kz.

Глаукома – одна из основных причин слепоты и слабовидения во всем мире. В настоящее время зарегистрировано около 105 млн человек с глаукомой, из которых более 9 млн потеряли зрение на оба глаза. В Казахстане это число составляет около 70 тыс. человек. Однако реальное количество больных может быть значительно выше, так как не все пациенты обращаются за медицинской помощью.

Стоит отметить, что глаукома – это хроническое заболевание, связанное с повышением внутриглазного давления, что может привести к повреждению зрительного нерва и полной потере зрения.

Фото: Zakon.kz

Чтобы повысить знания пациентов об этом заболевании, поднять уровень квалификации специалистов, а главное – научить использовать новые аппараты в лечении в партнерстве с Германией, был запущен новый глаукомный центр. На официальном открытии был подписан меморандум о сотрудничестве между КазНИИ ГБ и Институтом прикладной офтальмологии Берлина.

Фото: Zakon.kz

И в первый же день в центре началась работа. Специалисты провели разбор сложных случаев у пациентов, у которых различные стадии глаукомы, назначив им необходимые виды операций.

Заместитель акима города Алматы Асем Нусупова подчеркнула, что в целом открытие нового корпуса КазНИИ глазных болезней в июне 2024 года стало значимым шагом для города. Благодаря этому удалось увеличить количество принимаемых пациентов.

"Город хочет охватить как можно больше пациентов с глазными заболеваниями, и существует большой спрос как на экстренную помощь, так и на плановое стационарное лечение. Сейчас акимат финансирует прикладные образовательные программы, и со следующего года мы планируем расширить это сотрудничество. Мы хотим обучить самых лучших и настойчивых резидентов за рубежом для выполнения сложных операций. Также мы намерены не только отправлять наших специалистов на обучение, но и приглашать профессоров из Германии для проведения мастер-классов". Асем Нусупова

Вместе с тем руководитель управления общественного здравоохранения города Алматы Асия Аканова отметила значимость открытия центра для улучшения системы здравоохранения в регионе и повышения доступности диагностики и лечения глазных заболеваний.

В свою очередь профессор университетской клиники Charité и директор-основатель частного института прикладной офтальмологии Карл Эрб отметил, что сотрудничество между Казахстаном и Германией является обоюдным обменом опытом. Он подчеркнул, что немецкая сторона не рассматривает это как односторонний трансфер знаний, для сторон это взаимодействие и обогащение опытом.

Фото: Zakon.kz

По его словам, открытие Казахстанско-Немецкого глаукомного центра обеспечит качественное медицинское обслуживание и улучшит диагностику, а также лечение глаукомы в Казахстане.

"Мы стремимся к сотрудничеству с Казахстаном в различных областях, включая научные исследования и аналитику. Мы уверены, что наше совместное взаимодействие приведет к положительным результатам для больных глаукомой в стране. Я посетил местную клинику, оснащенную современным оборудованием в разных областях офтальмологии, и уверен, что лечение и выявление глаукомы могут значительно улучшиться благодаря этому центру. Совместными усилиями мы сможем улучшить систему обеспечения пациентов, привлечь их на обследования, а также проводить семинары по современным методам диагностики и лечения, консультировать специалистов и делиться опытом. Мы видим перспективы в дальнейшем развитии и в плодотворном сотрудничестве". Карл Эрб

Главный офтальмолог Министерства здравоохранения РК Турсунгуль Ботабекова считает, что открытие этого центра направлено в первую очередь на повышение качества медицинских услуг для пациентов с глаукомой.

"После 40 лет нужно ответственно подходить к обследованию глаз. Если мы вовремя не проведем операцию, можно потерять зрение. Важно внедрять новые технологии, такие как лазерные методы и многие другие. Объединившись с коллегами из Германии, мы хотим усилить работу в этом направлении. Акимат Алматы поддерживает нашу академическую программу, и мы собрали специалистов для обучения, поскольку у нас есть все необходимое оборудование, но не хватает именно специалистов. С помощью немецких коллег мы будем обучать наших врачей и проводить мастер-классы", – заявила Ботабекова.

К слову, запланированный визит профессора Карла Эрба станет вторым в рамках стратегического партнерства между КазНИИ ГБ и немецкими офтальмологическими центрами. Ранее профессор Эрб проводил встречи с молодыми учеными, ознакомился с техническим и материальным оснащением клиники и высоко оценил уровень ее специалистов и современное оборудование.

Фото: Zakon.kz

В день открытия также прошел семинар, в котором участвовали практикующие врачи и офтальмологи из регионов Казахстана. Во время мероприятия были обсуждены вопросы скрининга глаукомы, а также современные проблемы диагностики и лечения глаукомы у пациентов.