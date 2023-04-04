Финляндия стала членом НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о присоединении страны в Североатлантический альянс, сообщает Zakon.kz.

4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. Документ о присоединении подписал глава МИД Пекка Хаависто.

Президент Финляндии Саули Ниинистё опубликовал в Twitter поздравление президента Литвы Гитанаса Науседы.

"Позвонил президенту Финляндии Саули Ниинистё, чтобы поздравить Финляндию со статусом 31-го члена НАТО. Членство Финляндии в НАТО значительно укрепит безопасность региона Балтийского моря. С нетерпением ждем возможности приветствовать Финляндию как надежного союзника на Вильнюсском саммите НАТО!" президент Литвы Гитанас Науседа

После подписания документа Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Государственного секретарь США Энтони Блинкен выступили с совместным заявлением. Столтенберг отметил, что дата вступления Финляндии в НАТО очень символична, так как сама организация была создана 4 апреля 1949 года.

Блинкен подчеркнул, что это на самом деле историческая дата, и США приветствует Финляндию в НАТО. Он также поблагодарил Владимира Путина за то, что он "сам стал причиной того, с чем боролся (расширением НАТО, – прим.)". Блинкен подтвердил поддержку Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вступление Финляндии в Североатлантический Альянс. По словам Пескова, Россия будет вынуждена принять контрмеры.