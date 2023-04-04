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В Кремле высказались о вступлении Финляндии в НАТО

Россия отреагировала на вступлении Финляндии в НАТО Фото: pixabay
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что контрмеры будут такими, которые Россия "посчитает необходимыми", сообщает Zakon.kz.

Россия будет вынуждена принять контрмеры на вступление Финляндии в НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС

"В Кремле считают, что это очередное обострение ситуации, что расширение НАТО – это посягательство на нашу безопасность, интересы Российской Федерации. Именно так мы и воспринимаем. Мы будем принимать контрмеры, как обеспечить собственную безопасность в тактическом и стратегическом плане".Дмитрий Песков

По его словам, российские военные своевременно сообщат об ответе на действия НАТО в Финляндии. 

"Будем внимательно наблюдать, что будет происходить в Финляндии, как блок Североатлантический будет эксплуатировать территории в Финляндии в плане размещения там оружия, систем, инфраструктуры, которые будут впритык к нашим границам и потенциально нам угрожать. В зависимости от этого будут приниматься меры".Дмитрий Песков

Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО является очередным обострением ситуации, это посягательство на безопасность РФ.

По его словам, присоединение стран к враждебной России НАТО скажется на двусторонних отношениях.

При этом он подчеркнул, что ситуация с Украиной, возможное членство которой в НАТО неприемлемо для России, "сильно отличается от Финляндии", которая сейчас становится членом альянса. 

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