Что делать, если шумят соседи

Соседи затеяли ремонт или просто громко слушают музыку. Как быть, если соседский шум мешает комфортно жить? А может, и наоборот: вы сами – источник шума, и вам предъявляют претензии. Каждый из нас может оказаться на любой из сторон, и как в этой ситуации действовать, разбирается Zakon.kz.

Нарушение тишины и спокойствия регламентируется статьей 437 КоАП "Нарушение тишины". В документе четко прописан временной период, когда шум не должен превышать определенного порогового значения, которое в свою очередь регламентируется Приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 "Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека" и составляет для жилых комнат квартир не более 45 дБА в период с 22 до 9 часов в будние дни и в период с 23 до 10 часов в выходные и праздничные дни. При установленном превышении этих значений предусматривается ответственность в виде штрафа на физических лиц в размере пяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 месячных расчетных показателей (1 МРП – 3450 тенге).

Впрочем, привлечь к ответственности можно лишь за превышение значений по шуму в ночное время. Хотя упомянутый приказ регламентирует максимальный уровень шума и в дневное время, который, согласно документу, не должен превышать 55 дБА. Кстати, шум свыше 55 дБА является для нервной системы человека существенным раздражителем. Однако механизмов привлечения к ответственности за превышение норм дневного шума в отечественном законодательстве пока не существует.

Впрочем, привлечение к ответственности в любом случае осложнено нюансами фиксирования уровня шума. Определенные сложности фиксации шума могут быть связаны с так называемым "блуждающим", непостоянным, эпизодическим шумом. Да и представители полиции, которые могут быть вызваны по случаю нарушения тишины, не обладают соответствующей аппаратурой для фиксации уровня шума. При этом по требованию составят протокол, где будут зафиксированы жалобы. Однако доказать и привлечь к ответственности нарушителя довольно непросто.