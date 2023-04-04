Что делать, если шумят соседи
Нарушение тишины и спокойствия регламентируется статьей 437 КоАП "Нарушение тишины". В документе четко прописан временной период, когда шум не должен превышать определенного порогового значения, которое в свою очередь регламентируется Приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 "Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека" и составляет для жилых комнат квартир не более 45 дБА в период с 22 до 9 часов в будние дни и в период с 23 до 10 часов в выходные и праздничные дни. При установленном превышении этих значений предусматривается ответственность в виде штрафа на физических лиц в размере пяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 месячных расчетных показателей (1 МРП – 3450 тенге).
Впрочем, привлечь к ответственности можно лишь за превышение значений по шуму в ночное время. Хотя упомянутый приказ регламентирует максимальный уровень шума и в дневное время, который, согласно документу, не должен превышать 55 дБА. Кстати, шум свыше 55 дБА является для нервной системы человека существенным раздражителем. Однако механизмов привлечения к ответственности за превышение норм дневного шума в отечественном законодательстве пока не существует.
Впрочем, привлечение к ответственности в любом случае осложнено нюансами фиксирования уровня шума. Определенные сложности фиксации шума могут быть связаны с так называемым "блуждающим", непостоянным, эпизодическим шумом. Да и представители полиции, которые могут быть вызваны по случаю нарушения тишины, не обладают соответствующей аппаратурой для фиксации уровня шума. При этом по требованию составят протокол, где будут зафиксированы жалобы. Однако доказать и привлечь к ответственности нарушителя довольно непросто.
Нюанс в законе
Зато существует возможность привлечь нарушителей по статье 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов", где штрафы, к тому же, существенно выше по сравнению со статьей 437 КоАП. Это связано с тем, что нарушение фиксируют органы сферы санитарно-эпидемиологического благополучия населения, которые имеют на это прямые полномочия. И это в данном случае является преимуществом.
Если удастся доказать, что объектом крупного предпринимательства потерпевшей стороне был причинен ущерб здоровью ввиду нарушения санитарных требований, в рамках статьи 425 КоАП РК бизнесу грозит штраф до 2000 МРП с возможной приостановкой деятельности.
Напомним, что признать субъектом крупного бизнеса вполне могут сеть ресторанов, представителей ритейла, что решили использовать первый этаж вашего дома в коммерческих целях. К сведению, работа увеселительного заведения с нарушениями норм шума также может повлечь за собой штрафы по статье 425 КоАП за нарушение санитарных требований.
Другими словами, нарушение тишины куда перспективней классифицировать именно как нарушение норм статьи 425 КоАП, для чего следует обращаться в Санэпидемстанцию. В подтверждение приведем ответ министра внутренних дел РК "О разъяснении порядка применения мер административного воздействия за нарушение тишины". "При установлении нарушения требований законодательства Республики Казахстан в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения выраженное превышением норм допустимого уровня шума формально усматривается состав правонарушения по статье 425 КоАП ("Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов"). При этом замер уровня шума осуществляется органами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в компетенцию которых входит привлечение правонарушителей по статье 425 КоАП за нарушения установленных пределов допустимого уровня шума", – отмечено в публикации.
Тем самым, если принимать во внимание ответ министра, любые нарушители норм тишины могут быть привлечены в рамках действия статьи 425 КоАП, где, повторимся, и штрафы выше. А именно, нарушение требований законодательства РК в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, технических регламентов, не повлекшее причинение вреда здоровью человека, влечет штраф на физлиц в размере 30, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 230, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 310, на субъектов крупного предпринимательства -
– в размере 1600 МРП. Как уже было упомянуто, вплоть до 2000 МРП, если речь идет об объектах крупного бизнеса.