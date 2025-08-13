Курит, мусорит и шумит: как "достать" соседа по закону

Наверное, каждый житель многоэтажки хоть раз сталкивался с ситуацией в стиле "в нашем доме поселился замечательный сосед". Если вы вынуждены засыпать и просыпаться под мощные басы, спотыкаться о мусорные пакеты на выходе из квартиры и выметать окурки с площадки, читайте материал Zakon.kz.

Птичку жалко

Творить добро – дело благородное, но только до тех пор, пока оно творится не за чужой счет. Посему, если в вашем ЖК отыскался сердобольный человек-сосед, не способный пройти мимо беды братьев меньших, но с готовностью перекладывающий эту беду на головы сородичей, примите меры. Ведь, согласитесь, замерзшего щеночка или котенка с глазками-бусинками действительно жалко. Но людям, страдающим от антисанитарии и неповторимых запахов в случае вселения "бусинок" в подъезд, тоже стоит посочувствовать.

По словам юриста Ильи Князева, филиал приюта для животных, внезапно "открытый" неравнодушными прямо на лестничной клетке, вполне подпадает под статью 407-2 Кодекса об административных правонарушениях – "Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными". И грозит штрафом в размере 10 МРП для физических лиц – на секундочку, 39 320 тенге по состоянию на текущий год. Выходит, трогательных Тузиков да Мурзиков придется пристраивать либо на собственный диван, либо в хорошие руки – никак не под соседские двери. Так говорят юристы, а они в теме бытовых конфликтов, что называется, собаку съели.

Диван, чемодан, саквояж...

Пробираясь через залежи велосипедов, колясок и коробок, вы вынуждены исполнять минимум два фуэте, три арабеска и четыре гранд-плие, лишь бы дойти до заветной двери и уехать наконец на работу? Это тоже наказуемо – для хранителя залежей.

"Регулируется статьей 410 КОАП "Нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности, за исключением требований, установленных техническими регламентами". Иначе говоря, запрещено захламлять подъезд, потому что при возникновении пожара вещи могут помешать как эвакуации жителей, так и работе пожарных", – предупреждает Илья Князев.

Варианта всего два. Либо схлопотать штраф в размере 5 МПР (19 660 тенге), либо убрать наконец свою картину, корзину, картонку из мест общего пользования. Про маленькую собачонку читайте выше.

Это полигон

В нашем случае – мусорный. А иначе как объяснить неукротимое желание иных соседей выносить сор из избы да так и оставлять в черных пакетах между своей и чужой входной дверью?

Между тем по букве статьи 434-2 все того же кодекса загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах влечет штраф в размере 10 МРП.

Звук поставим на всю – и соседи не спят

Любовь к громкому музицированию, ремонту или выяснению отношений так же чревата штрафом в 5 МРП. Речь идет о "нарушении тишины с 22 до 9 часов утра, в том числе проведении в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующем нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, а равно нарушении тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни".

Моя бабушка курит трубку

И это ее личное дело, если смолит старушка в разрешенных местах. Коим подъезд, будучи местом общего пользования, не является.

"Согласно 441 статье КОАП, потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в местах, в которых законодательством Республики Казахстан установлен запрет, за исключением случая, предусмотренного частью 1-2 настоящей статьи влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (58 980 тенге. – прим. авт.)", – напоминает спикер.

То же касается и распития алкоголя (статья 440). Штраф – 5 МРП.

А у нас во дворе...

...есть девчонка одна, без родителей поздно гуляет она.

"Существует статья 442 КОАП. В ней сказано, что нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23 до 6 часов утра влечет предупреждение на законных представителей". Илья Князев

К сведению тех, кто устал слушать детский смех и крики летними ночами под своими открытыми окнами.

И все-таки как именно "достать" соседа, нарушающего ваш покой? Исключительно законными методами, без глупой мести из новостных сюжетов, отвечает юрист Илья Князев:

"Самоуправством заниматься не надо. Фиксируйте правонарушения на фото и видео, направляйте через приложение "102", либо через eOtinish, либо обращайтесь по номеру 102 и вызывайте полицию. Обязательно пишите заявление, прикладывая фото- и видео-доказательства".

Впрочем, соседские баталии имеют место быть не только в ЖК, но и в частных домах. Скажем, поссорились двое из-за ограды, разделяющей их земельные участки. И что делать? Как такие ситуации регулирует законодательство, разбирался наш журналист.