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Генсек НАТО заявил о выполнении Швецией всех условий для вступления в альянс

Швеция НАТО Фото: Instagram/jensstoltenberg
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все условия для вступления в Альянс, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник на пресс-конференции, посвященной вступлению Финляндии в НАТО, передает РИА Новости.

После церемонии флаг Финляндии был поднят на 31-м флагштоке перед штаб-квартирой альянса.

Генсек указал, что теперь препятствий для присоединения Стокгольма к организации быть не должно. Столтенберг добавил, что НАТО находится в тесном контакте с Турцией, чтобы та ускорила ратификацию протокола о вступлении Швеции.

Турция ратифицировала заявку Финляндии, но пока не одобрила заявку от Швеции.

В свою очередь, в Кремле пообещали ответить на вступление Финляндии в НАТО.

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