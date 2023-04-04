Токаев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию компании "Тенгизшевройл"

Глава государства принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию компании "Тенгизшевройл", сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что корпорация "Шеврон" является первой иностранной компанией, создавшей совместное предприятие с Казахстаном. Он подчеркнул, что 30-летие "Тенгизшевройл" является знаменательным событием для нефтегазовой промышленности нашей страны, передает Акорда.

"Сегодня "Тенгизшевройл" как ведущая международная компания успешно вносит свой вклад в общий экономический прогресс страны. ТШО добывает одну треть от общего объема добычи нефти в стране. За 30 лет компания инвестировала 70 миллиардов долларов и выплатила в государственный бюджет более 160 миллиардов долларов. Компания закупает 70 процентов товаров и услуг у местных поставщиков. Более 95 процентов работников "Тенгизшевройл" – граждане Казахстана", – сказал Президент.

По словам Главы государства, "Тенгизшевройл" активно способствует привлечению передовых технологий в нефтяную отрасль Казахстана и последовательно внедряет решения, способствующие достижению углеродной нейтральности.



"С 2000 года компании удалось сократить выбросы в атмосферу на 75 %. Работа в этом направлении должна быть продолжена. Завершается реализация проектов масштабного расширения производства на месторождении Тенгиз. Это позволит нашей стране увеличить нефтедобычу еще на 12 миллионов тонн и войти в число крупнейших поставщиков нефти в мире", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что на открытии первой сессии Парламента нового созыва он особо акцентировал внимание на развитии малого и среднего бизнеса. По его мнению, в этой сфере ТШО также играет важную роль. Масштабная производственная деятельность компании создала экономическую основу для появления сотен новых предприятий в смежных отраслях. В результате были открыты десятки тысяч рабочих мест.



Отдельно отмечена социальная ответственность компании "Тенгизшевройл". За тридцать лет предприятие реализовало свыше 100 крупных социальных проектов, вложив значительные средства в строительство школ, детских садов, больниц и других объектов.

В завершение Глава государства за особые заслуги в производственной деятельности наградил ряд ветеранов нефтегазовой отрасли и работников компании государственными наградами.