Политика

Ерлан Карин принял участие в мероприятии, посвященном Году рабочих профессий

Ерлан Карин, госсоветник, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 15:07 Фото: akorda.kz
Государственный советник Казахстана Ерлан Карин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов Года рабочих профессий, сообщает Zakon.kz.

На форуме приняли участие также заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова, министр просвещения Жулдыз Сулейменова, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, исполнительный секретарь партии Amanat Даулет Карибек.

В своем выступлении Ерлан Карин отметил, что президент Касым-Жомарт Токаев методично и последовательно проводит политику по продвижению культа труда, повышению статуса рабочих профессий.

"В каждом ключевом выступлении главы государства звучит мысль о необходимости формирования в обществе культа труда, уважения к профессиональному мастерству, к честной и ответственной работе. Все это в совокупности формирует принципы и ценности Справедливого Казахстана – прогрессивного общества ответственных и трудолюбивых граждан, вносящих весомый вклад в развитие страны, – отметил госсоветник.

Фото: akorda.kz

Он подчеркнул, что уважение к труду, преемственность поколений и поддержка работающей молодежи остаются в числе приоритетов государственной политики:

"Самое главное – все проводимые реформы имеют еще один ключевой смысл – они ориентированы на будущее поколение. Чтобы молодежь видела, что в Казахстане можно добиться успеха честным трудом – через профессию, знания и мастерство. Что важен любой добросовестный труд. Трудолюбивый профессионал своего дела будет востребован всегда и везде".Ерлан Карин

В ходе форума состоялась церемония вручения государственных наград лучшим представителям рабочих профессий.

Также были награждены победители республиканского конкурса "Еңбек жолы" по трем номинациям: "Лучшая трудовая династия", "Лучший наставник работающей молодежи" и "Лучший молодой работник производства". Кроме того, в рамках мероприятия чествовали победителей конкурса "Ерлік пен еңбек дастаны", а также участников проекта "Жұмысшы жастар аманаты", направленного на поддержку и развитие потенциала рабочей молодежи.

Участники мероприятия отмечали, что принимаемые государством меры способствовали продвижению роли человека труда в современном обществе и дали ощутимый импульс популяризации рабочих специальностей. Торжественная церемония подведения итогов Года рабочих профессий стала еще одним подтверждением уважения к профессионализму и ответственности людей, которые своим ежедневным трудом вносят весомый вклад в развитие Казахстана.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Ерлан Карин принял участие в акции "Таза Қазақстан"
13:19, 26 апреля 2025
Ерлан Карин принял участие в акции "Таза Қазақстан"
Ерлан Карин высказался о "Нацфонде – детям"
12:54, 24 мая 2023
Ерлан Карин высказался о "Нацфонде – детям"
Токаев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию компании "Тенгизшевройл"
20:27, 04 апреля 2023
Токаев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию компании "Тенгизшевройл"
