Пьяный акмолинец разбил урной два банкомата и попал на видео

В Акмолинской области пьяный мужчина, "вооружившись" мусорной урной, вступил в бой с банкоматами, сообщает Zakon.kz.

Он разбил два из них. Действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения.

Инцидент произошел 28 марта в 02:40.





Руководитель одного из центров банковского обслуживания обратился в ОП Атбасарского РОП.

Сумма ущерба – 2,7 млн тенге.

"Установлено лицо, причастность к преступлению которого проверяется. В настоящее время выясняются иные обстоятельства дела. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 202 УК РК". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором происходит жестокое избиение девочки-подростка другими ее сверстницами в Усть-Каменогорске.

