Пьяный акмолинец разбил урной два банкомата и попал на видео
Фото: кадр из видео
В Акмолинской области пьяный мужчина, "вооружившись" мусорной урной, вступил в бой с банкоматами, сообщает Zakon.kz.
Он разбил два из них. Действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения.
Инцидент произошел 28 марта в 02:40.
Руководитель одного из центров банковского обслуживания обратился в ОП Атбасарского РОП.
Сумма ущерба – 2,7 млн тенге.
"Установлено лицо, причастность к преступлению которого проверяется. В настоящее время выясняются иные обстоятельства дела. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 202 УК РК". Пресс-служба ДП Акмолинской области
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором происходит жестокое избиение девочки-подростка другими ее сверстницами в Усть-Каменогорске.
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