Третий день тушат камыш в Атырауской области – привлечен вертолет

Фото: ДЧС Атырауской области

В Атырауской области уже третий день ведется борьба с огнем, охватившим камыш на побережье Каспийского моря. Для тушения спасатели привлекли вертолет, сообщает Zakon.kz.

На данный момент удалось ликвидировать более 80 га возгорания, общая площадь пожара – 89,5 га, передает пресс-служба МЧС РК. "Где отсутствует доступ пожарной техники из-за заболоченной местности, применяются ранцевые огнетушители и хлопушки в пешем порядке. На других участках, где возможен проезд, используется соответствующая пожарная техника". Пресс-служба МЧС РК С 17:00 4 апреля к тушению был привлечен вертолет спасательной авиации Казахстана МИ-8 АО "Казавиаспас". Установленное на нем водосливное устройство позволило осуществить 14 сбросов воды.

Всего задействовано более 70 человек и порядка 20 единиц техники различного назначения. С 17:50 по 20:53 вертолет осуществил еще 20 сбросов по три тонны. Возгорание камыша на побережье Каспийского моря стало причиной смога в Атырау.

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