Камыш в Атырауской области тушили с помощью вертолета

20 августа на тушении пожара в Атырауской области пришлось задействовать вертолет МЧС РК, сообщает Zakon.kz.

"Спасатели МЧС ликвидировали загорание камыша в Атырауской области. В тушении загорания был задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" МЧС РК, который осуществил 39 сбросов воды". МЧС РК

Видео борьбы с огнем министерство разместило в Telegram.





Площадь пожара составила 7 га.

Рано утром 20 августа 2024 года в Алматы спасатели МЧС тушили пожар в ресторане с террасой.