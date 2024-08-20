Камыш в Атырауской области тушили с помощью вертолета
Фото: akorda.kz
20 августа на тушении пожара в Атырауской области пришлось задействовать вертолет МЧС РК, сообщает Zakon.kz.
"Спасатели МЧС ликвидировали загорание камыша в Атырауской области. В тушении загорания был задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" МЧС РК, который осуществил 39 сбросов воды".МЧС РК
Видео борьбы с огнем министерство разместило в Telegram.
Площадь пожара составила 7 га.
Рано утром 20 августа 2024 года в Алматы спасатели МЧС тушили пожар в ресторане с террасой.
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