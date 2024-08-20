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Законодательство РК

Камыш в Атырауской области тушили с помощью вертолета

Лесной пожар, пожар в лесу, горящий лес, пожарный вертолет, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 19:53 Фото: akorda.kz
20 августа на тушении пожара в Атырауской области пришлось задействовать вертолет МЧС РК, сообщает Zakon.kz.
"Спасатели МЧС ликвидировали загорание камыша в Атырауской области. В тушении загорания был задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" МЧС РК, который осуществил 39 сбросов воды".МЧС РК

Видео борьбы с огнем министерство разместило в Telegram.


Площадь пожара составила 7 га.

Рано утром 20 августа 2024 года в Алматы спасатели МЧС тушили пожар в ресторане с террасой.

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