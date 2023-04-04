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Дональд Трамп арестован

Арестован Фото: Facebook/Donald J. Trump
Бывший президент США Дональд Трамп формально арестован в Нью-Йорке, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал CNN, арест продлится до выдвижения ему обвинений.

В течение получаса Трамп, как утверждает телеканал, сможет свободно покинуть суд. У здания собрались сторонники и противники экс-президента, между ними периодически возникают столкновения. Полиция переведена в усиленный режим из-за риска второго "штурма Капитолия".

Трамп ранее был освобожден практически от всех дополнительных процедур, подразумеваемых при аресте. На него не будут надеты наручники, его не будут фотографировать для материалов дела, а отпечатки пальцев взяли заранее.

Сам экс-президент заявил, что не может поверить, что "такое происходит в Америке". Ранее сообщалось, что все 34 пункта обвинений в отношении Трампа были переквалифицированы в уголовные.

Ранее в администрации Трампа сообщили, что он намерен выступить после предъявления обвинений, и "расскажет всю правду".

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