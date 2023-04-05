Рыбаки утонули в Карагандинской области

Два жителя региона утонули во время рыбалки на озере Балхаш в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Два жителя поселка Сарышаган рыбачили на озере Балхаш 30 марта. После того, как они не вернулись домой, на следующий день родные забеспокоились – мужчины долго не выходили на связь, передает канал Патриот.

31 марта спасатели и водолазы отправились на озеро для поиска пропавших рыбаков. Сначала сотрудники департамента по ЧС обследовали берег озера. Затем водолазы стали погружаться на дно.

"Примерно в двух километрах от берега поисковой группой были обнаружены тела этих мужчин. Лодку мы не нашли". Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Сообщается, что погибшим мужчинам было 58 и 35 лет.

С 30 марта на водоемах Казахстана введен запрет на ловлю рыбы. Для сохранения рыбы в период нереста и миграции власти ввели ограничение на рыболовство на отдельных участках рек и озер.