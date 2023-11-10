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Два рыбака утонули в Павлодарской области

Два рыбака утонули в Павлодарской области Фото: pixabay
В Иртыше во время рыбалки 8 ноября утонули два рыбака. Тело одного нашли и выловили местные жители, сообщает Zakon.kz.

В Иртыше вблизи села Кызылтан района Теренколь утонули два рыбака. Трагедия произошла 8 ноября, передает Pavlodarnews.kz со ссылкой на павлодарский оперативно-спасательный отряд.

"Одного нашли, поиски второго продолжаются. В водолазно-поисковых работах задействованы пять водолазов оперативно-спасательного отряда, лодка и катер со стационарным эхолотом. Спасателям помогают представители акимата, лесного хозяйства и местные жители", – сообщили в службе спасения.

Сотрудники департамента по ЧС отмечают, что в регионе уже образовался лед на водоемах, но он еще слишком тонкий, чтобы выдержать вес человека. Во избежании несчастных случаев, спасатели просят жителей региона не выходить на лед.

Месяцем ранее два брата семи и восьми лет утонули в искусственном водохранилище Успенского района Павлодарской области.

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