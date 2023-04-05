Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Какие болезни "маскируются" под усталостью

болезнь, советы Фото: pexels
Под маской хронической усталости могут скрываться различные заболевания, рассказала невролог Ольга Голубинская, сообщает Zakon.kz.

Обычная усталость проходит после отдыха. Это главное отличие естественной реакции организма на нагрузки от патологического состояния.

"Если у вас нет сил после ночной смены или тяжелых переговоров, то это обычная усталость. Она проходит после отдыха: человек высыпается, у него улучшается настроение и восстанавливается работоспособность. Обращаться к врачу нужно при постоянной усталости, которая не проходит, что бы вы ни делали, даже после отпуска", – объяснила врач в интервью.

Если человек чувствует утомление долгое время, то это может быть признаком психического расстройства, сахарного диабета или нарушения функций щитовидной железы.

"Под маской хронической усталости могут скрываться депрессия, субдепрессивное состояние, психосоматический синдром, соматоформное расстройство. Иногда под этой маской может быть гипотиреоз, то есть сниженная функция щитовидной железы, или сахарный диабет", – рассказала Голубинская.

Игнорировать ощущение усталости нельзя, предупредила медик. Если оно не проходит со временем, то необходимо проконсультироваться с врачом, говорится в публикации радио Sputnik.

Читайте также

Вспышка кори: глава ДСЭК Алматы объяснил, почему необходима прививка

Звезды обрушат "денежную лавину": астрологи рассказали, кому повезет в апреле

Как научить ребенка правильно падать с самоката

Ирина Лукичева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог, гороскоп
Астролог озвучила прогноз для знаков зодиака с 3 по 9 апреля
Казахстан учителя аттестация
В Казахстане автоматизируют аттестацию учителей
Назначен новый министр энергетики Казахстана
Назначен новый министр энергетики Казахстана
Казахстан гсм правительство
Рост цен на ГСМ повлияет на инфляцию – Смаилов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления