Какие болезни "маскируются" под усталостью

Под маской хронической усталости могут скрываться различные заболевания, рассказала невролог Ольга Голубинская, сообщает Zakon.kz.

Обычная усталость проходит после отдыха. Это главное отличие естественной реакции организма на нагрузки от патологического состояния.



"Если у вас нет сил после ночной смены или тяжелых переговоров, то это обычная усталость. Она проходит после отдыха: человек высыпается, у него улучшается настроение и восстанавливается работоспособность. Обращаться к врачу нужно при постоянной усталости, которая не проходит, что бы вы ни делали, даже после отпуска", – объяснила врач в интервью.

Если человек чувствует утомление долгое время, то это может быть признаком психического расстройства, сахарного диабета или нарушения функций щитовидной железы.

"Под маской хронической усталости могут скрываться депрессия, субдепрессивное состояние, психосоматический синдром, соматоформное расстройство. Иногда под этой маской может быть гипотиреоз, то есть сниженная функция щитовидной железы, или сахарный диабет", – рассказала Голубинская.

Игнорировать ощущение усталости нельзя, предупредила медик. Если оно не проходит со временем, то необходимо проконсультироваться с врачом, говорится в публикации радио Sputnik.

