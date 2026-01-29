#Казахстан в сравнении
Советы

Какие болезни "любят" крупные и мелкие собаки

бульдог, собака, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 12:24 Фото: pixabay
Ветеринарные врачи рассказали, что у собак существуют породные предрасположенности к различным заболеваниям, сообщает Zakon.kz.

Так, ученые Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) выяснили, что остеосаркома – рак костей – чаще встречается у крупных пород собак, таких как немецкие овчарки, ротвейлеры, бульмастифы и шарпеи. Мастоцитома – злокачественная опухоль кожи – чаще обнаруживается у бульдогоподобных пород, включая бульдогов, бультерьеров и ши-тцу.

Тем временем коллапс трахеи, при котором дыхательные пути частично спадают, чаще встречается у мелких собак – йоркширских терьеров, а также у брахицефальных пород, таких как мопсы и французские бульдоги. Причина кроется в особенностях строения их дыхательной системы.

Стоит отметить, что в рамках исследования ученые проанализировали более 145 случаев амбулаторных обращений с сентября 2024 по март 2025 года и подтвердили связь между породой и склонностью к определенным заболеваниям.

"Породная предрасположенность отражает склонность к болезням, которая связана с генетикой, морфологией и физиологией".Доцент СПбГУВМ, кандидат ветеринарных наук Роман Катаргин

По его словам, длительная селекция усилила некоторые признаки, но одновременно повысила риск наследственных заболеваний.

В итоге, как сказано в публикации "Газета.Ru", владельцам породистых собак настоятельно рекомендуют проходить ежегодную диспансеризацию с учетом типичных для их питомцев проблем.

Тем временем в торговых центрах и на вокзалах Астаны за порядком следит роботизированный патрульный комплекс. Видеонаблюдение в режиме реального времени интегрировано с Центром оперативного управления полиции.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
