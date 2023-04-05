Сейсмологи снова сообщили о землетрясении на юго-востоке от Алматы

Фото: pixabay

5 апреля в 7:37 по времени Алматы произошло землетрясение на территории Китая. Его зарегистрировала Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК, сообщает Zakon.kz.

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