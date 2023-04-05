Сейсмологи снова сообщили о землетрясении на юго-востоке от Алматы
Фото: pixabay
5 апреля в 7:37 по времени Алматы произошло землетрясение на территории Китая. Его зарегистрировала Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр расположен в 557 км на юго-восток от Алматы.
- Энергетический класс землетрясения 10.4.
- Магнитуда MPV 4.8.
- Координаты эпицентра 40.72° с.ш. 82.74° в.д.
- Глубина 5 км.
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
Алматинцы почувствовали землетрясение 2 апреля. В МЧС отреагировали на землетрясение в Алматы.
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