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Сейсмологи снова сообщили о землетрясении на юго-востоке от Алматы

землетрясение Фото: pixabay
5 апреля в 7:37 по времени Алматы произошло землетрясение на территории Китая. Его зарегистрировала Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр расположен в 557 км на юго-восток от Алматы.

  • Энергетический класс землетрясения 10.4.
  • Магнитуда MPV 4.8.
  • Координаты эпицентра 40.72° с.ш. 82.74° в.д.
  • Глубина 5 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Алматинцы почувствовали землетрясение 2 апреля. В МЧС отреагировали на землетрясение в Алматы. 

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