В США выстрелили в пранкера, который пытался снять розыгрыш

Мужчина оказался в реанимации после неудачной шутки, сообщает Zakon.kz.

21-летний Таннер Кук снимал видео в торговом центре Dulles Town Center. Между ним и другим мужчиной по имени Алан Коли завязалась драка в фуд-корте, сообщает WUSA9.



В один момент Коли достал оружие и выстрелил в Кука. Пранкер попал в реанимацию и провел несколько дней в больнице. У него диагностировали повреждения желудка и печени.

Полицейские арестовали Алана Коли и предъявили обвинения в использовании огнестрельного оружия в здании. Шериф Майк Чепмен рассказал, что стрельба вызвала панику в торговом центре после того, как между мужчинами произошла драка.

"Я разыгрывал Коли, просто разыгрывал, а этот парень воспринял шутку не очень хорошо и выстрелил в меня". Таннер Кук

Со своей больничной койки 21-летний пранкер рассказал, что не планирует прекращать разыгрывать незнакомцев.



