Шутки о бомбе закончились переполохом в ТРЦ Алматы

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Двоих мужчин наказали за неудачные шутки о бомбе в одном из торговых центров Алматы. В городской полиции Zakon.kz рассказали подробности инцидента.

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