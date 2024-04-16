Шутки о бомбе закончились переполохом в ТРЦ Алматы
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Двоих мужчин наказали за неудачные шутки о бомбе в одном из торговых центров Алматы. В городской полиции Zakon.kz рассказали подробности инцидента.
Мужчины, прогуливаясь по торговому центру 6 апреля 2024 года, беседовали о взрывном устройстве. Их разговор услышал сотрудник службы безопасности кинотеатра.
Детали диалога были переданы экстренным службам города и шутников задержали.
"Установлено, что данные лица, находясь на третьем этаже возле кинотеатра, в шутливой форме произнесли "где моя бомба?" и "где заложить бомбу?".Пресс-служба ДП Алматы
В отношении задержанных составлен административный протокол по факту мелкого хулиганства.
9 апреля сообщалось, что полиция начала проверки в крупных торговых центрах Алматы.
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