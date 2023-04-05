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В Алматы на некоторых АЗС ввели ограничения по продаже дизельного топлива

В Алматы ввели ограничения по продаже дизельного топлива Фото: Zakon.kz
На сетевых АЗС и нефтебазах Алматы дизтоплива хватает. Как заявили в акимате, введен лимитированный отпуск дизельного топлива на некоторых заправках, сообщает Zakon.kz.

В последнее время в Алматы наблюдается ажиотажный спрос на дизельное топливо со стороны жителей Алматинской области, а также владельцев транзитного транспорта, что вызвало одномоментный рост потребления на 30-35% и привело к перебоям в поставках (несвоевременной пополняемости резервуаров) на отдельные АЗС.

"В целях обеспечения жителей города, автобусных парков и коммунальных служб на отдельных АЗС введен лимитированный отпуск дизельного топлива", – говорится в сообщении акимата.

В ведомстве отметили, что в настоящее время акиматом города совместно с КТЖ и сетями АЗС на постоянной основе ведется мониторинг дизельного топлива в пути, оперативно прорабатываются вопросы, связанные с простаиванием вагонов в других регионах.

"Стабилизация ситуации ожидается после возобновления производства на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе. По предварительной информации Министерства энергетики РК, ремонтные работы на ПКОП будут завершены в первой декаде апреля текущего года. В Алматы функционируют 213 действующих автозаправочных станций, из них крупным 6 сетям принадлежат 176 АЗС, или 82%". Пресс-служба акимата Алматы 

Поставки ГСМ в Алматы осуществляются с трех нефтеперерабатывающих заводов: Шымкентского нефтеперерабатывающего завода "Петро Казахстан Ойл продактс" (доля ПКОП – 40%), Павлодарского нефтехимического завода (доля ПНХЗ – 35%), Атырауского нефтеперерабатывающего завода (доля АНПЗ – 25%).

С 15 марта 2023 года Шымкентский нефтеперерабатывающий завод закрыт на капитальный ремонт, в связи с чем поставки дизельного топлива в Алматы были прекращены. За этот период поставки дизтоплива от ПНХЗ и АНПЗ составили около 12 тыс. тонн.

На сегодня в наличии крупных сетевых АЗС и в нефтебазах города имеется порядка 8,8 тыс. тонн дизельного топлива, в течение 4-5 дней ожидается поставка порядка 4,7 тыс. тонн.

Алматинцы в социальных сетях стали жаловаться, что в городе на заправках отсутствует дизельное топливо.

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