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Законодательство РК

Казахстан намерен сотрудничать с Турцией в сфере здравоохранения

Казахстан намерен сотрудничать с Турцией в сфере здравоохранения Фото: akorda.kz
Подготовлен проект постановления правительства "Об утверждении Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области здравоохранения", сообщает Zakon.kz.

Соглашение совершено в Астане 12 октября 2022 года.

Документ предусматривает сотрудничество по следующим направлениям:

  • борьба с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, включая пандемии;
  • обучение и повышение квалификации медицинских работников и разработка совместных проектов, включая безопасное материнство и обучение навыкам, программ реанимации новорожденных для предотвращения материнской и младенческой смертности;
  • академическая мобильность (Министерство здравоохранения Туреции обеспечит содействие, связанное с осуществлением академической мобильности преподавательского состава между Министерством здравоохранения РК и Советом по высшему образованию Туреци);
  • система управления больницами государственных медицинских организаций;
  • улучшение статистики здравоохранения;
  • качество медицинских услуг и аккредитация в сфере здравоохранения;
  • сотрудничество по сестринской деятельности;
  • сотрудничество, обмен информацией и опытом в области фармацевтической деятельности, медицинских изделий, оборудования и разработки вакцин;
  • обмен знаниями и опытом в разработке законодательства в области здравоохранения;
  • укрепление прямого сотрудничества между своими организациями с целью обмена опытом и дальнейшего развития совместной деятельности с особым акцентом на обмен экспертами и работниками здравоохранения;
  • сотрудничество с международными организациями, действующими в области здравоохранения, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Организацию Исламского Сотрудничества (ОИС), Организацию Тюркских Государств (ОТГ);
  • изучение, разработка, внедрение и обмен опытом в области инвестиций в здравоохранение и возможностей сотрудничества в рамках различных инвестиционных моделей, включая государственно-частное партнерство;
  • применение и развитие передовой практики государств в области цифрового здравоохранения.

Соглашение также оговаривает:

  • обмен знаниями и опытом по активизации сотрудничества в области здравоохранения,
  • взаимные визиты делегаций, экспертов и медицинского персонала;
  • организации встреч, бизнес-форумов, выставок, конгрессов в области здравоохранения;
  • сотрудничества между учреждениями здравоохранения;
  • создание совместной рабочей группы.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 апреля.

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