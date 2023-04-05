Казахстан намерен сотрудничать с Турцией в сфере здравоохранения

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Подготовлен проект постановления правительства "Об утверждении Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области здравоохранения", сообщает Zakon.kz.

Соглашение совершено в Астане 12 октября 2022 года. Документ предусматривает сотрудничество по следующим направлениям: борьба с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, включая пандемии;

обучение и повышение квалификации медицинских работников и разработка совместных проектов, включая безопасное материнство и обучение навыкам, программ реанимации новорожденных для предотвращения материнской и младенческой смертности;

академическая мобильность (Министерство здравоохранения Туреции обеспечит содействие, связанное с осуществлением академической мобильности преподавательского состава между Министерством здравоохранения РК и Советом по высшему образованию Туреци);

система управления больницами государственных медицинских организаций;

улучшение статистики здравоохранения;

качество медицинских услуг и аккредитация в сфере здравоохранения;

сотрудничество по сестринской деятельности;

сотрудничество, обмен информацией и опытом в области фармацевтической деятельности, медицинских изделий, оборудования и разработки вакцин;

обмен знаниями и опытом в разработке законодательства в области здравоохранения;

укрепление прямого сотрудничества между своими организациями с целью обмена опытом и дальнейшего развития совместной деятельности с особым акцентом на обмен экспертами и работниками здравоохранения;

сотрудничество с международными организациями, действующими в области здравоохранения, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Организацию Исламского Сотрудничества (ОИС), Организацию Тюркских Государств (ОТГ);

изучение, разработка, внедрение и обмен опытом в области инвестиций в здравоохранение и возможностей сотрудничества в рамках различных инвестиционных моделей, включая государственно-частное партнерство;

применение и развитие передовой практики государств в области цифрового здравоохранения. Соглашение также оговаривает: обмен знаниями и опытом по активизации сотрудничества в области здравоохранения,

взаимные визиты делегаций, экспертов и медицинского персонала;

организации встреч, бизнес-форумов, выставок, конгрессов в области здравоохранения;

сотрудничества между учреждениями здравоохранения;

создание совместной рабочей группы. Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 апреля. Читайте также Строительные работы приостановили на теренкуре в Алматы В Казахстане на борьбу с саранчой выделят почти четыре миллиарда тенге В Алматы ввели ограничения по продаже дизельного топлива

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