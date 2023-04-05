Казахстан намерен сотрудничать с Турцией в сфере здравоохранения
Фото: akorda.kz
Подготовлен проект постановления правительства "Об утверждении Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области здравоохранения", сообщает Zakon.kz.
Соглашение совершено в Астане 12 октября 2022 года.
Документ предусматривает сотрудничество по следующим направлениям:
- борьба с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, включая пандемии;
- обучение и повышение квалификации медицинских работников и разработка совместных проектов, включая безопасное материнство и обучение навыкам, программ реанимации новорожденных для предотвращения материнской и младенческой смертности;
- академическая мобильность (Министерство здравоохранения Туреции обеспечит содействие, связанное с осуществлением академической мобильности преподавательского состава между Министерством здравоохранения РК и Советом по высшему образованию Туреци);
- система управления больницами государственных медицинских организаций;
- улучшение статистики здравоохранения;
- качество медицинских услуг и аккредитация в сфере здравоохранения;
- сотрудничество по сестринской деятельности;
- сотрудничество, обмен информацией и опытом в области фармацевтической деятельности, медицинских изделий, оборудования и разработки вакцин;
- обмен знаниями и опытом в разработке законодательства в области здравоохранения;
- укрепление прямого сотрудничества между своими организациями с целью обмена опытом и дальнейшего развития совместной деятельности с особым акцентом на обмен экспертами и работниками здравоохранения;
- сотрудничество с международными организациями, действующими в области здравоохранения, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Организацию Исламского Сотрудничества (ОИС), Организацию Тюркских Государств (ОТГ);
- изучение, разработка, внедрение и обмен опытом в области инвестиций в здравоохранение и возможностей сотрудничества в рамках различных инвестиционных моделей, включая государственно-частное партнерство;
- применение и развитие передовой практики государств в области цифрового здравоохранения.
Соглашение также оговаривает:
- обмен знаниями и опытом по активизации сотрудничества в области здравоохранения,
- взаимные визиты делегаций, экспертов и медицинского персонала;
- организации встреч, бизнес-форумов, выставок, конгрессов в области здравоохранения;
- сотрудничества между учреждениями здравоохранения;
- создание совместной рабочей группы.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 апреля.
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