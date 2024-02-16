Казахстан и Азербайджан намерены сотрудничать в сфере военной разведки

Подготовлен проект Соглашения между правительством Казахстана и правительством Азербайджана о сотрудничестве в сфере военной разведки в области обороны, сообщает Zakon.kz.

Уполномоченными органами по реализации cоглашения являются министерства обороны обоих государств.

Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах:

официальные визиты руководителей уполномоченных органов и рабочие встречи экспертов;

взаимный обмен разведывательной военной информацией в области обороны по следующим тематическим направлениям:

- террористические и экстремистские организации;

- военно-политические события, представляющие взаимный интерес;

проведение на территориях государств совместных мероприятий боевой подготовки для личного состава уполномоченных органов;

формы сотрудничества, взаимно согласованные сторонами в соответствии с национальным законодательством государств.

Предусматривается, что для осуществления сотрудничества по взаимному согласованию уполномоченных органов проводятся встречи экспертов. Дата и повестка дня встречи согласовываются за месяц до их проведения.

Оценка эффективности, координации сотрудничества и взаимодействия в сфере военной разведки в области обороны будет осуществляться в ходе встреч на уровне руководителей уполномоченных органов, проводимых на паритетной основе на территориях государств, как правило, не менее одного раза в год.

Безопасность

Соглашение предусматривает, что обмен, использование и защита секретной информации осуществляются на основе отдельного международного договора о взаимной защите секретной информации.

При этом стороны не используют информацию, полученную в ходе сотрудничества в рамках соглашения, в ущерб стороне, предоставившей эту информацию.

Также говорится, что информация, полученная в рамках соглашения, не может быть раскрыта, предоставлена и передана третьей стороне без письменного согласия стороны, предоставившей соответствующую информацию.

Указывается, что стороны не проводят военную разведывательную деятельность, направленную против другой стороны.

Соглашение также предусматривает, что в случае возникновения угрозы независимости, суверенитету, территориальной целостности, общественному порядку или национальной безопасности стороны могут приостановить выполнение документа или его отдельных положений путем письменного уведомления по дипломатическим каналам с указанием даты приостановления в соответствии с национальным законодательством.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 февраля.