Изменились правила освобождения от НДС при импорте товаров

Приказом и.о министра финансов от 30 марта 2023 года внесены изменения в Правила и условия применения освобождения от налога на добавленную стоимость при импорте товаров, по которым изменен срок уплаты косвенных налогов и исполнены требования, сообщает Zakon.kz.

Теперь при представлении заявления на корректировку Декларации по товарам, предназначенным для дальнейшего экспорта на территорию государств-членов ЕАЭС, в части изменения способа оплаты с отсрочки платежа на освобождение от уплаты НДС отражение номера и даты установки и снятия электронных идентификаторов (навигационных пломб) не требуется.

В документе указывается, что заявление на корректировку по данным товарам подается в произвольной форме.

Приказ вводится в действие с 15 апреля 2023 года.