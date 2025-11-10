Утверждены новые правила освобождения от НДС импорта товаров в ЕАЭС

Приказом и.о. министра финансов от 3 ноября 2025 года утверждены Правила освобождения от налога на добавленную стоимость импорта товаров в рамках Евразийского экономического союза, сообщает Zakon.kz.

В частности, освобождается от налога на добавленную стоимость импорт:

банкнот и монет национальной и иностранной валюты (кроме банкнот и монет, представляющих собой культурно-историческую ценность), а также ценных бумаг;

сырья для производства денежных знаков, осуществляемый Национальным банком и его организациями, при наличии подтверждения Нацбанка о предназначении ввозимого сырья для производства денежных знаков;

товаров, ввезенных для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами иностранного государства, консульскими учреждениями иностранного государства, аккредитованными в РК, а также для личного пользования лицами, относящимися к дипломатическому и административно-техническому персоналу этих представительств, включая членов их семей, проживающих вместе с ними, консульскими должностными лицами, консульскими служащими, включая членов их семей, проживающих вместе с ними, и освобождаемых от налога на добавленную стоимость в соответствии с международными договорами, ратифицированными РК.

товаров, подлежащих таможенному декларированию в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС или таможенным законодательством республики, с помещением под таможенную процедуру, предусматривающую освобождение от уплаты налогов;

космических объектов, оборудования объектов наземной космической инфраструктуры, ввозимых участниками космической деятельности, перечень которых определен правительством РК.

инвестиционного золота, импортируемого Национальным банком, банком второго уровня или юридическим лицом – профессиональным участником рынка ценных бумаг;

предметов религиозного назначения, ввозимых религиозными объединениями, зарегистрированными в РК.

необработанных драгоценных металлов, лома и отходов драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, если они:

- ввезены юридическим лицом, включенным в перечень субъектов производства драгоценных металлов;

товаров, ввезенных налогоплательщиками, являющимися участниками "Астана Хаб", при одновременном соответствии следующим условиям:

- товары включены в перечень товаров, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость, утвержденный уполномоченным органом в сфере информатизации по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию и уполномоченным органом;

- ввоз товаров оформлен документами в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС или таможенным законодательством РК;

товары ввезены исключительно в целях использования при осуществлении приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий по перечню, утверждаемому уполномоченным органом в сфере информатизации по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию, уполномоченным органом области технического регулирования и уполномоченным органом;

товаров, ввезенных оператором в сфере официальной помощи развитию в рамках программы официальной помощи развитию;

товаров, за исключением подакцизных, ввозимых в качестве гуманитарной помощи.

товаров, за исключением подакцизных, ввозимых по линии государств, правительств государств, международных организаций в целях благотворительной помощи, оказания технического содействия.

товаров, осуществляемый за счет средств грантов, предоставленных по линии государств, правительств государств и международных организаций.

технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему в рамках соглашения о переработке твердых полезных ископаемых;

лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний.

горюче-смазочных материалов, используемых воздушным судном при совершении воздушной перевозки.

Импорт товаров на территорию Казахстана с территории государств – членов ЕАЭС освобождается от налога на добавленную стоимость при представлении заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в орган государственных доходов с соответствующими документами,

Указывается, что при импорте банкнот и монет национальной и иностранной валюты (кроме банкнот и монет, представляющих собой культурно-историческую ценность), а также ценных бумаг представляются товаросопроводительные документы.

При импорте сырья для производства денежных знаков, осуществляемом Нацбанком и его филиалами, представительствами, ведомствами и республиканскими государственными предприятиями представляются следующие документы:

подтверждение НБ РК о предназначении ввозимого сырья для производства денежных знаков;

обязательство о целевом использовании сырья для производства денежных знаков.

При импорте товаров, за исключением подакцизных, ввозимых по линии государств, правительств государств, международных организаций, оказания технического содействия, для целей освобождения от налога на добавленную стоимость представляются:

товаросопроводительный документ, содержащий информацию о ввозе товара с указанием цели ввоза товара на безвозмездной основе;

копия международного договора, ратифицированного Республикой Казахстан (при наличии), в рамках которого осуществляется ввоз товаров на безвозмездной основе;

документ, составленный отправителем товара, подтверждающий факт безвозмездной передачи товаров с указанием цели ввоза товара на безвозмездной основе;

копия проекта (контракта) по техническому содействию, для выполнения которого поставляются товары.

При импорте товаров, финансируемом за счет средств грантов, предоставленных по линии государств, правительств государств и международных организаций, для целей освобождения от налога на добавленную стоимость представляются:

копия международного договора РК (при его наличии), заключенного с иностранным государством (или государствами) либо с международной организацией;

подтверждение международной организации об импорте товаров за счет средств предоставленного ею гранта – в случае предоставления гранта такой международной организацией без заключения международного договора;

товаросопроводительные документы, содержащие информацию о ввозе товара и ссылки на международный договор (при его наличии);

подтверждение бенефициара (грантополучателя) о ввозимом товаре.

При импорте товаров, ввезенных для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами иностранного государства, консульскими учреждениями иностранного государства, аккредитованными в РК, а также для личного пользования лицами, относящимися к дипломатическому и административно-техническому персоналу этих представительств, консульскими должностными лицами, консульскими служащими включая членов их семей, проживающих вместе с ними, и освобождаемых от налога на добавленную стоимость в соответствии с международными договорами, ратифицированными РК, представляются следующие документы:

товаросопроводительные документы;

обязательство получателя о целевом использовании ввозимых товаров исключительно для личного пользования.

При импорте товаров, подлежащих таможенному декларированию в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС и таможенным законодательством республики, с применением таможенной процедуры, такие товары предусматривают освобождение от уплаты налогов.

При импорте инвестиционного золота, импортируемого НБ РК, банком второго уровня или юридическим лицом – профессиональным участником рынка ценных бумаг представляются товаросопроводительные документы.

При импорте предметов религиозного назначения, ввозимых религиозными объединениями, зарегистрированными в регистрирующем органе, представляются товаросопроводительные документы.

При импорте лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний.

При импорте необработанных драгоценных металлов, лома и отходов драгоценных металлов, а также сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, при условии, что они:

ввезены юридическим лицом, включенным в перечень субъектов производства драгоценных металлов в соответствии с Законом "О драгоценных металлах и драгоценных камнях";

используются исключительно для производства аффинированного золота.

При импорте технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему в рамках соглашения о переработке твердых полезных ископаемых при одновременном соответствии следующим условиям:

перечень технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему установлен в соглашении о переработке твердых полезных ископаемых, заключенного с уполномоченным органом в сфере недропользования;

ввоз технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему оформлен документами, предусмотренными таможенным законодательством ЕАЭС и таможенным законодательством РК;

ввезенные технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему будут использованы плательщиком налога на добавленную стоимость в пределах срока исковой давности исключительно при осуществлении деятельности в рамках соглашения о переработке твердых полезных ископаемых.

Освобождение от налога на добавленную стоимость при импорте технологического оборудования и комплектующих к нему предоставляется на срок действия соглашения о переработке твердых полезных ископаемых, но не более пяти лет с момента регистрации соглашения о переработке твердых полезных ископаемых.

Освобождаются от уплаты налога при импорте горюче-смазочных материалов, используемых воздушным судном при осуществлении воздушной перевозки.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

При этом утрачивают силу ранее действовавшие правила.