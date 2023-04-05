Альянс стал шире: зачем Финляндия вступила в НАТО
Тогда почти все члены военного блока сразу же ратифицировали их договоры. А препятствием на пути скандинавских стран стали Венгрия и Турция. Именно из-за этого процесс вступления в НАТО немного затянулся, а в январе 2023 года "масла в огонь" подлил шведский радикальный активист, который сжег Коран прямо перед посольством Турции.
Тогда рассмотрение заявки Швеции было тут же приостановлено. А заявку Финляндии Венгрия и Турция в итоге все же одобрили. Первым навстречу Хельсинки пошел Будапешт, а 1 апреля 2023 года к документу подключилась Анкара.
И вот Финляндия в Альянсе. Одними из первых на вступление страны резко отреагировали власти России. В Москве даже пообещали в ответ контрмеры, которые будут зависеть от того, появится ли в Финляндии военная инфраструктура. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о тех самых мерах, которые страна может применить.
"В Кремле считают, что это очередное обострение ситуации, что расширение НАТО – это посягательство на нашу безопасность, интересы Российской Федерации. Именно так мы и воспринимаем. Мы будем принимать контрмеры, как обеспечить собственную безопасность в тактическом и стратегическом плане".Дмитрий Песков
На фоне последних мировых событий редакция Zakon.kz поговорила с казахстанскими политологами, которые рассказали о том, как вступление финнов в НАТО отразится на России, и что Альянс даст Финляндии.
Доктор исторических наук, профессор, директор Института геополитических исследований Асылбек Избаиров считает, что вступление Финляндии в НАТО является следствием военного конфликта между Россией и Украиной.
"В этих условиях Финляндию и Швецию вынудили вступить в НАТО, правда, у последней это пока не получилось. До этого существующие документы о не продвижении НАТО в сторону востока, в рамках которого были договора, все они почти потеряли свою ценность. Вступление Финляндии в этот союз обусловлено тем, чтобы обезопасить себя. Это было следствием той открытой агрессивной политики, которую начала Россия".Асылбек Избаиров, доктор исторических наук, профессор, директор Института геополитических исследований
Он отметил, что членство в НАТО дает стране прежде всего гарантии безопасности в том плане, что если вдруг произойдет нападение на Финляндию, а исторически такие прецеденты были, другие страны НАТО будут выступать на стороне Финляндии.
Говоря о том, как это событие отразится на России, Асылбек Избаиров подчеркнул, что Россия боялась вступления Украины в НАТО и начала с ней конфликт, чтобы остановить продвижение НАТО к границам, но в итоге она получила обратный эффект, который заключался в том, что границы оказались гораздо ближе со стороны того же Санкт-Петербурга.
"В условиях нестабильной ситуации, хаоса и разлома всех существующих порядков, конечно, Финляндия хочет просто себя обезопасить. Например, если до этого были различные меморандумы о не продвижении НАТО в сторону востока, то теперь все это разрушено".Асылбек Избаиров
На вопрос о том, как такой шаг Финляндии повлияет на ОДКБ, эксперт отметил, что устав организации предусматривает, что в случае нападения организация гарантирует оказать помощь.
"Если просто предположить, что между НАТО и Россией развяжется военный конфликт, то, наверное, Казахстан выйдет из состава этой организации или приостановит свое участие, потому что наша страна всегда следовала четкой политике невмешательства и избежания любых конфликтов. Я думаю, что Казахстан будет придерживаться четкой линии, которая есть. Если говорить по поводу НАТО и Казахстана, то наша страна все-таки находится в сфере интересов больше Китая. И вот этот блок ШОС, который формируется, наверное, мы больше входим в этот альянс".Асылбек Избаиров
Также эксперт отметил, что заявления России о возможном размещении ядерных боеголовок в Беларуси и выходе из СНГ говорят о том, что градус противостояния нарастает. Единственным препятствием вступления Финляндии и Швеции была позиция Турции, но и она сейчас отступила от нее и уже не идет на противоречия в интересах России.
В свою очередь политолог Талгат Калиев также считает, что решение о вступлении в НАТО Финляндия принимала на фоне развертываемого крупного конфликта между Россией и Украиной. И в этой ситуации Финляндия не ощущает себя в безопасности, тем более что менее чем сто лет назад, в 30-е годы прошлого столетия, страна уже подвергалась интервенции со стороны СССР.
"Для России, которая начинала военную кампанию в Украине под лозунгом – ограничение от продвижения НАТО к границам России, сегодня это событие носит противоположный эффект. В тот момент, когда Финляндия только заявила о намерении вступить в НАТО, со стороны Москвы были официальные комментарии о том, что это не так чувствительно, как если бы это сделала Украина".Политолог Талгат Калиев
Поэтому, по мнению политолога, особо нервозной реакции со стороны России нет, тем более что сегодня у Кремля осталось не так много эффективных ходов, которые могут по-настоящему напугать Запад. Он отметил, что все произошло постфактум, это уже следствие той ожидаемой политики, которую они сами вели. Поэтому очевидно, что реакция, возможно, была негативная, но, опять-таки, это является фактом.
Говоря о том, как это может отразиться на ОДКБ, Талгат Калиев отметил, что вся эта конфронтация России с Западом как крупнейшего и ключевого члена организации ОДКБ с НАТО и западным миром создает напряжение для всей организации в целом. И поэтому можно сказать, что сейчас ОДКБ если не испытывает, то находится на грани серьезного кризиса, который может в конечном итоге привести к ее распаду.