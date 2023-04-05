Альянс стал шире: зачем Финляндия вступила в НАТО

4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Вместе с этой страной в Североатлантический альянс заявку подала и Швеция, но вопрос с ее вступлением немного завис. А, вообще, разговаривать с Альянсом две скандинавские страны начали еще летом 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Тогда почти все члены военного блока сразу же ратифицировали их договоры. А препятствием на пути скандинавских стран стали Венгрия и Турция. Именно из-за этого процесс вступления в НАТО немного затянулся, а в январе 2023 года "масла в огонь" подлил шведский радикальный активист, который сжег Коран прямо перед посольством Турции.

Тогда рассмотрение заявки Швеции было тут же приостановлено. А заявку Финляндии Венгрия и Турция в итоге все же одобрили. Первым навстречу Хельсинки пошел Будапешт, а 1 апреля 2023 года к документу подключилась Анкара.



И вот Финляндия в Альянсе. Одними из первых на вступление страны резко отреагировали власти России. В Москве даже пообещали в ответ контрмеры, которые будут зависеть от того, появится ли в Финляндии военная инфраструктура. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о тех самых мерах, которые страна может применить.

"В Кремле считают, что это очередное обострение ситуации, что расширение НАТО – это посягательство на нашу безопасность, интересы Российской Федерации. Именно так мы и воспринимаем. Мы будем принимать контрмеры, как обеспечить собственную безопасность в тактическом и стратегическом плане". Дмитрий Песков

На фоне последних мировых событий редакция Zakon.kz поговорила с казахстанскими политологами, которые рассказали о том, как вступление финнов в НАТО отразится на России, и что Альянс даст Финляндии.

Доктор исторических наук, профессор, директор Института геополитических исследований Асылбек Избаиров считает, что вступление Финляндии в НАТО является следствием военного конфликта между Россией и Украиной.

"В этих условиях Финляндию и Швецию вынудили вступить в НАТО, правда, у последней это пока не получилось. До этого существующие документы о не продвижении НАТО в сторону востока, в рамках которого были договора, все они почти потеряли свою ценность. Вступление Финляндии в этот союз обусловлено тем, чтобы обезопасить себя. Это было следствием той открытой агрессивной политики, которую начала Россия". Асылбек Избаиров, доктор исторических наук, профессор, директор Института геополитических исследований

Он отметил, что членство в НАТО дает стране прежде всего гарантии безопасности в том плане, что если вдруг произойдет нападение на Финляндию, а исторически такие прецеденты были, другие страны НАТО будут выступать на стороне Финляндии.

Говоря о том, как это событие отразится на России, Асылбек Избаиров подчеркнул, что Россия боялась вступления Украины в НАТО и начала с ней конфликт, чтобы остановить продвижение НАТО к границам, но в итоге она получила обратный эффект, который заключался в том, что границы оказались гораздо ближе со стороны того же Санкт-Петербурга.

"В условиях нестабильной ситуации, хаоса и разлома всех существующих порядков, конечно, Финляндия хочет просто себя обезопасить. Например, если до этого были различные меморандумы о не продвижении НАТО в сторону востока, то теперь все это разрушено". Асылбек Избаиров

На вопрос о том, как такой шаг Финляндии повлияет на ОДКБ, эксперт отметил, что устав организации предусматривает, что в случае нападения организация гарантирует оказать помощь.

"Если просто предположить, что между НАТО и Россией развяжется военный конфликт, то, наверное, Казахстан выйдет из состава этой организации или приостановит свое участие, потому что наша страна всегда следовала четкой политике невмешательства и избежания любых конфликтов. Я думаю, что Казахстан будет придерживаться четкой линии, которая есть. Если говорить по поводу НАТО и Казахстана, то наша страна все-таки находится в сфере интересов больше Китая. И вот этот блок ШОС, который формируется, наверное, мы больше входим в этот альянс". Асылбек Избаиров

Также эксперт отметил, что заявления России о возможном размещении ядерных боеголовок в Беларуси и выходе из СНГ говорят о том, что градус противостояния нарастает. Единственным препятствием вступления Финляндии и Швеции была позиция Турции, но и она сейчас отступила от нее и уже не идет на противоречия в интересах России.

В свою очередь политолог Талгат Калиев также считает, что решение о вступлении в НАТО Финляндия принимала на фоне развертываемого крупного конфликта между Россией и Украиной. И в этой ситуации Финляндия не ощущает себя в безопасности, тем более что менее чем сто лет назад, в 30-е годы прошлого столетия, страна уже подвергалась интервенции со стороны СССР.

"Для России, которая начинала военную кампанию в Украине под лозунгом – ограничение от продвижения НАТО к границам России, сегодня это событие носит противоположный эффект. В тот момент, когда Финляндия только заявила о намерении вступить в НАТО, со стороны Москвы были официальные комментарии о том, что это не так чувствительно, как если бы это сделала Украина". Политолог Талгат Калиев

Поэтому, по мнению политолога, особо нервозной реакции со стороны России нет, тем более что сегодня у Кремля осталось не так много эффективных ходов, которые могут по-настоящему напугать Запад. Он отметил, что все произошло постфактум, это уже следствие той ожидаемой политики, которую они сами вели. Поэтому очевидно, что реакция, возможно, была негативная, но, опять-таки, это является фактом.

Говоря о том, как это может отразиться на ОДКБ, Талгат Калиев отметил, что вся эта конфронтация России с Западом как крупнейшего и ключевого члена организации ОДКБ с НАТО и западным миром создает напряжение для всей организации в целом. И поэтому можно сказать, что сейчас ОДКБ если не испытывает, то находится на грани серьезного кризиса, который может в конечном итоге привести к ее распаду.