Швеция официально вступила в НАТО

Швеция 7 марта 2024 года официально присоединилась к НАТО, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий протокол опубликовали на сайте Госдепа США.

"Протокол вступил в силу 7 марта 2024 года", – говорится в сообщении госдепартамента.

Ранее сообщалось, что присоединение Швеции к НАТО означает, что западный оборонный альянс практически окольцует все Балтийское море, которое является важным маршрутом торговли нефтью для России и домом для одного из ее флотов.

Швеция подала заявку на присоединение к НАТО весной 2022 года вместе с Финляндией. Против вступления стран в альянс выступали Турция и Венгрия. Анкара требовала признания "Рабочей партии Курдистана" (РПК) террористической организацией в Швеции и выдачи ее членов. В Будапеште отмечали, что правительства скандинавских стран "не раз стремились нанести удар по Венгрии", оказывая давление на правительство и поддерживая оппозицию. 23 января 2024 года Парламент Турции после долгих отсрочек подавляющим большинством (287 голосов против 55) одобрил вступление Швеции в НАТО. А 26 февраля парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО.

