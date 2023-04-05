В Казахстане могут ужесточить требования к застройщикам, работающим на сейсмоопасных территориях

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин на пленарном заседании Мажилиса отметил, что уроки землетрясения в Турции могут сподвигнуть Казахстан ужесточить требования к застройщикам, непосредственно ведущим работы в сейсмоопасном регионе, сообщает Zakon.kz.

Министр по ЧС выступил с докладом по законопроекту о ратификации Соглашения между правительством РК и Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий об условиях его пребывания на территории РК. Юрий Ильин отметил, что ситуация, которая произошла в Турции, заставила многие страны пересмотреть вопрос по обеспечению сейсмической безопасности.

"Не исключение в том числе и Казахстан. Более 40% территории Казахстана подвержены стихийным бедствиям в виде землетрясений. К счастью, за последние столетия на территории Казахстана не было катастрофических разрушительных землетрясений, но это не говорит о самоуспокоении". Юрий Ильин

Юрий Ильин добавил, что в Казахстане усилены нормы проектирования и строительства в сейсмоопасных регионах. Неукоснительное их соблюдение – обязанность прежде всего проектных организаций и застройщиков.

"Но тем не менее вы сами выезжаете в регионы и видите, что нужно обращать внимание не только на крупные города, но и населенные пункты, в которых проживают наши граждане. А зачастую принимаются и вводятся в эксплуатацию здания, жилые дома, которые построены в том числе из саманного кирпича, который никаким нормам не подлежит и не выдержит при разрушительном землетрясении. Здесь большой спектр работы, который нам предстоит решать, и, наверное, потребует больших и финансовых средств, и возможно, пересмотра законодательства в целях ужесточения требований к застройщикам, непосредственно ведущим работы в сейсмоопасном регионе". Юрий Ильин

Министр отметил, что вопросы эти поднимали в предыдущем созыве, в правительстве, Совете Безопасности.

"Все-таки считаю, что если МЧС отвечает за вопросы безопасности, в том числе по сейсмике и пожарной безопасности, нам необходимо возвращать норму, наделяющую полномочиями вести контроль за рассмотрением проектов и введением в эксплуатацию объектов. Зачастую мы приходим только через год на объект, который построили, там есть такие нарушения капитального характера, которые просто невозможно уже исправить". Юрий Ильин

В структуру МЧС не так давно передали Институт сейсмологии, который, по словам Ильина, на протяжении долгих лет практически не финансировался должным образом в вопросах по прогнозам землетрясений и развития дальнейшего мониторинга. Сейчас же за счет акимата Алматы до конца года будут вводить в эксплуатацию более 30 сейсмостанций, которые помогут более детально проводить анализ рисков землетрясений.

"Я думаю, что подобная работа должна распространиться на все сейсмоопасные регионы. В этом отношении мы будем прорабатывать в дальнейшем с республиканским и местным бюджетами, чтобы у нас была развита сесть сейсмостанций, которая бы позволяла оперативно принимать решение и информацию о рисках землетрясений. Мы заявили в том числе на международном уровне, что сейчас предлагаем развивать систему раннего оповещения. В чем она заключается? Мы знаем примерно точки, где, возможно, произойдут землетрясения. И если будут размещаться датчики, позволяющие зафиксировать возникновение предпосылки землетрясения, автоматически должны передавать сигнал на систему оповещения городов и населенных пунктов для того, чтобы предупредить население. Возможно, даже какие-то десятки секунд по времени "добегания" волны из эпицентра землетрясения до населенных пунктов позволяют спасти не одну жизнь". Юрий Ильин

По последним данным, из-за землетрясений в Турции погибли 46 104 человека.



Также, по данным ООН, из-за землетрясений в Турции и Сирии свои дома покинули 850 тысяч детей.