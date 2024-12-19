В Казахстане хотят ужесточить требования к кандидатам, планирующим усыновить детей

Вице-министр просвещения Едил Оспан на пленарном заседании Сената 19 декабря 2024 года рассказал, как планируют ужесточить требования к кандидатам, которые планируют усыновить детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Нурия Ниязова отметила, что 23 июля нормативным постановлением КС РК норма ст. 91 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье", запрещающая мужчинам, не состоящим в зарегистрированном браке, быть усыновителями, признана несоответствующей Конституции РК.

"Вместе с тем ежегодно растет количество правонарушений в отношении детей, в том числе сексуального насилия. За 11 месяцев 2024 года совершено 890 фактов правонарушений в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних, что на 8% выше аналогичного периода 2023 года. Согласно данным, размещенным на сайте Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры, 99% таких правонарушений совершается лицами мужского пола. В данном законе не рассматриваются вопросы усиления института опеки, патронажного воспитания, усыновления с учетом постановления КС. Учитывая это, рассматривается ли министерством вопрос по передаче приоритетного права на усыновление семейным парам? Какие планы у Минпросвета по укреплению института усыновления, опеки, патронажного воспитания, ужесточения требования к кандидатам?" – озвучила она.

Вице-министр просвещения ответил, что в рамках исполнения нормативного постановления КС, которое было принято 23 июля, министерством разработан ряд нормативных законодательных норм, которые предусматривают приоритет семейных пар в воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"Также разработан комплекс мер по ужесточению требований к кандидатам – это такие требования, как определение разницы в возрасте между усыновителями и усыновляющим, и ежегодное обновление сведений о судимости усыновителя. И обязательное прохождение психологической диагностики усыновителей, и прохождение обучения через аккредитованные организации. Они будут проходить так же, как приемные профессиональные семьи. На сегодня данные поправки находятся на согласовании госорганов, после согласования пакет поправок будет внесен в Парламент", – сказал Едил Оспан.

18 января 2024 года депутат Сената Парламента РК Дархан Кыдырали заявил, что обеспокоен судьбой детей-сирот, усыновленных иностранцами. Свой депзапрос он адресовал Генпрокурору и премьер-министру.