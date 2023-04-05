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92-летний медиамагнат Руперт Мердок расторгнул помолвку с 66-летней Энн Лесли Смит

Руперт Мёрдок расторг помолвку Фото: Facebook/Rupert-murdoch
92-летний владелец медиахолдинга NewsCorp отказался от помолвки со Смит из-за ее религиозных взглядов, сообщает Zakon.kz

Представитель Мердока отказался от комментариев. Ранее Мердок был женат четыре раза, сообщает Vanity Fair.

92-летний медиамагнат объявил о своей помолвке с 66-летней Энн Лесли Смит две недели назад. Всего у Мердока шесть детей: четыре сына и две дочери.

Forbes оценивает состояние Мердока в $17,6 млрд.

В медиахолдинг NewsCorp под его руководством входят такие крупные газеты, как The New York Post, The Wall Street Journal и The Times.

Ранее сообщалось, что Руперт Мердок купил National Geographic.

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