Мадонна намекнула на помолвку с 28-летним возлюбленным
На новом снимке певица гордо выставила напоказ кольцо с внушительным бриллиантом на безымянном пальце.
"Мы, конечно, не спешим делать выводы, но по загадочной улыбке бойфренда рядом все понятно", – прокомментировали фанаты певицы.
Фото: Instagram/madonna
У певицы все хорошо: она путешествует по Японии, ест суши, проводит время с дочерью и своим молодым бойфрендом. А новогоднюю ночь певица провела в токийском клубе, где за диджейским пультом играл Рокко – ее сын от режиссера Гая Риччи. Помимо музыки, Рокко Риччи является професиональным художником и провел несколько собственных выставок.
Фото: Instagram/madonna
В случае серьезных намерений футболиста Акима Морриса, для 66-летней Мадонны и матери четверых детей это будет третий брак.
Фото: Instagram/madonna
А вот творчество другого звездного ребенка – сына Виктории и Дэвида Бекхэм вызывало критические отзывы в музыкальной среде. Что касается любовных отношений, то чувства к жене сделали Цукерберга невероятно крутым. Так считает авторитетное издание.