Мадонна намекнула на помолвку с 28-летним возлюбленным

На днях 66-летняя певица дала понять о помолвке с новым возлюбленным Акимом Моррисом, сообщает Zakon.kz.

На новом снимке певица гордо выставила напоказ кольцо с внушительным бриллиантом на безымянном пальце.

"Мы, конечно, не спешим делать выводы, но по загадочной улыбке бойфренда рядом все понятно", – прокомментировали фанаты певицы.

Фото: Instagram/madonna

У певицы все хорошо: она путешествует по Японии, ест суши, проводит время с дочерью и своим молодым бойфрендом. А новогоднюю ночь певица провела в токийском клубе, где за диджейским пультом играл Рокко – ее сын от режиссера Гая Риччи. Помимо музыки, Рокко Риччи является професиональным художником и провел несколько собственных выставок.

Фото: Instagram/madonna

В случае серьезных намерений футболиста Акима Морриса, для 66-летней Мадонны и матери четверых детей это будет третий брак.

Фото: Instagram/madonna