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Культура и шоу-бизнес

Мадонна намекнула на помолвку с 28-летним возлюбленным

Мадонна, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 07:47 Фото: Instagram/madonna
На днях 66-летняя певица дала понять о помолвке с новым возлюбленным Акимом Моррисом, сообщает Zakon.kz.

На новом снимке певица гордо выставила напоказ кольцо с внушительным бриллиантом на безымянном пальце.

"Мы, конечно, не спешим делать выводы, но по загадочной улыбке бойфренда рядом все понятно", – прокомментировали фанаты певицы.
Мадонна, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 07:47

Фото: Instagram/madonna

У певицы все хорошо: она путешествует по Японии, ест суши, проводит время с дочерью и своим молодым бойфрендом. А новогоднюю ночь певица провела в токийском клубе, где за диджейским пультом играл Рокко – ее сын от режиссера Гая Риччи. Помимо музыки, Рокко Риччи является професиональным художником и провел несколько собственных выставок.

Мадонна, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 07:47

Фото: Instagram/madonna

В случае серьезных намерений футболиста Акима Морриса, для 66-летней Мадонны и матери четверых детей это будет третий брак.

Мадонна, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 07:47

Фото: Instagram/madonna

А вот творчество другого звездного ребенка – сына Виктории и Дэвида Бекхэм вызывало критические отзывы в музыкальной среде. Что касается любовных отношений, то чувства к жене сделали Цукерберга невероятно крутым. Так считает авторитетное издание.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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