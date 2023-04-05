Компромат взамен на деньги: у астанчанина вымогали 2 млн тенге
Фото: Zakon.kz
Астанчанин угрожал жителю столицы распространить компрометирующие сведения. Чтобы этого не произошло, он требовал у мужчины 2 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
Подозреваемого в вымогательстве задержали в Акмолинской области во время передачи денег, рассказали в полиции Бурабайского района Астаны.
Выясняются другие обстоятельства дела. Начато досудебное расследование.
24 января во время спецоперации в Кокшетау была задержана банда вымогателей.
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