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Компромат взамен на деньги: у астанчанина вымогали 2 млн тенге

Казахстан Фото: Zakon.kz
Астанчанин угрожал жителю столицы распространить компрометирующие сведения. Чтобы этого не произошло, он требовал у мужчины 2 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемого в вымогательстве задержали в Акмолинской области во время передачи денег, рассказали в полиции Бурабайского района Астаны.


Выясняются другие обстоятельства дела. Начато досудебное расследование.

24 января во время спецоперации в Кокшетау была задержана банда вымогателей. 

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