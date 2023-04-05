Опубликован гороскоп на 5 апреля

Согласно гороскопу на 5 апреля 2023 года, среду лучше провести в размеренном темпе. Домашние дела, рутинные задачи, встречи с друзьями – такой распорядок дня звезды советуют организовать знакам зодиака, сообщает Zakon.kz.

Как пишет интернет-издание "Пятый канал", из-за бушующих сегодня энергий полнолуния важные задачи могут быть выполнены не так эффективно, как хотелось быть, поэтому стоит подумать над тем, чтобы отложить их на другой день.

Овны могут почувствовать, что каждая мелочь является спусковым крючком в этот момент. Вместо того, чтобы пугаться глубины и широты своих эмоций, представителям этого созвездия рекомендуют принести свет осознания в так называемые темные части, что присутствуют в их жизни. Некоторым из Овнов, возможно, трудно доверять своей интуиции, и это нормально. Им советуют позволить туману рассеяться, прежде чем принимать какие-либо важные решения.

Отдохните и постарайтесь избегать токсичных людей.

Тельцам пора начать сеять семена перемен. Не имеет значения, если они не могут видеть пункт назначения с того места, где они стоят. Единственное, что имеет значение, это то, что они продолжают идти, несмотря на так называемые препятствия на их пути. Тельцам рекомендуют продолжать двигаться вперед.

Пора сеять семена перемен.

У Близнецов не все сразу встанет на свои места. Полнолуние в Весах дает представителям этого знака зодиака возможность воплотиться в наиболее лучшую версию себя и пойти на больший риск, чем им приходилось за всю жизнь. Им звезды советуют доверять своей интуиции в это время.

Пора выбраться и зоны комфорта и шагнуть в неизведанное.

Ракам рекомендуют перевести телефон в беззвучный режим, уединиться от окружающего мира – звезды им советуют позволить себе побыть в спокойствии, чтобы накопить энергию. В последнее время Раки работали буквально на износ, поэтому они и чувствуют себя обессиленными. Ракам стоит устроить себе полноценный отдых.

Восполните свои силы.

Чем больше Львы сосредотачиваются на внешнем, тем дальше они отклоняются от своего внутреннего ядра. Им звезды рекомендуют сфокусироваться на себе, прислушаться к своему внутреннему голосу и следовать своим желаниям. Стремление постоянно кому-то угодить – ни к чему хорошему не приведет. Сегодня звезды призывают Львов подумать о себе.

Сосредоточьтесь на своих желаниях.

Девы в последнее время часто спрашивают себя: "Соответствуют ли ваши действия высшему и величайшему благу для всех?" Энергии полнолуния пробуждают в них желание посеять семена перемен. Если Девы думали о том, чтобы изменить свою жизнь, то это знак для них, чтобы начать делать это именно сейчас.

Не бойтесь перемен – они благоприятно скажутся на вашем благосостоянии.

Весам звезды советуют работать с законом притяжения благополучия сознательно. Энергии полнолуния в этом знаке принесут с собой множество благословений. Весам стоит поверить в то, что у них скоро будет повод открыть шампанское.

Жизнь готовит для вас приятные сюрпризы.

Энергия полной Луны напоминает Скорпионам, что они не должны никому объяснять свой жизненный выбор. Их свобода является большой темой для них в ближайшие дни. Скорпионы ломают стереотипы и бросают вызов самой идее "нормальности".



Не бойтесь ломать стереотипы.

Стрельцам стоит спросить себя, подходит ли им этот устаревший сценарий, в котором они сейчас живут. Им рекомендует помнить, что энергия полной Луны побуждает этот знак отпустить то, что больше не служит им. Звезды советуют отпустить прошлое, чтобы освободить место для нового в жизни. Стрельцам стоит верить в себя.

Пора начать писать новый сценарий жизни.

Для Козерогов движение – это жизнь. Это будет их напоминанием на весь сегодняшний день. Им стоит взять себя в руки, собраться с силами и отправиться покорять новые вершины. Поддержка со стороны близких им будет обеспечена. Удача также будет сопутствовать на всем их пути.

Маленькие шаги тоже приближают к цели.

В жизни Водолеев бывают моменты, когда путь к мечте кажется подъемом в гору. Порой бывает так, что усилия, которые они прилагают, не помогают им приблизиться к желаемому месту назначения в желаемый срок. Звезды напоминают, что все идет своим чередом. Водолеям стоит продолжать двигаться к цели.

Упорство и труд приведут вас к желаемому.

Было время, когда Рыбы поддавались страхам. Было время, когда они позволяли мнению других затуманивать их мысли. Но сейчас они находятся на том этапе своего пути, когда они твердо уверены в своих возможностях. И это правильно. Рыбам стоит заручиться поддержкой близких, наполнить сегодняшний день положительными эмоциями.



Поверьте в свои силы и не слушайте недоброжелателей.

Новость по теме Не спешат жениться: названы заядлые холостяки среди знаков зодиака

Ранее астролог озвучила прогноз для знаков зодиака с 3 по 9 апреля.