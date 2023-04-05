КНБ пытается установить место на границе, откуда сбежал Кудебаев

Директор погранслужбы, зампредседателя КНБ Ерлан Алдажуманов в кулуарах Мажилиса сообщил, что сейчас КНБ совместно с МВД пытается установить место на границе, откуда предположительно сбежал бывший начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев, сообщает Zakon.kz.

Ерлан Алдажуманов отметил, что Серик Кудебаев госграницу через официальные пункты пропуска не пересекал.

"В связи с поступлением информации о том, что он возможно убыл в Кыргызстан, оттуда в третьи страны, Погранслужбой начата служебная проверка для выявления возможного места пересечения госграницы. К работе подключены соседи. Направлен (официальный запрос. - Прим.ред). С учетом курсирующей информации, что он убыл в Бишкек, мы обратились в погранслужбу Кыргызской Республики". Ерлан Алдажуманов

Он отметил, что пока неизвестно место пересечения границы Сериком Кудебаевым.

"Надо нам дождаться окончания проводимой сейчас проверки, и тогда картина будет более менее ясна. Чтобы определить, как Кудебаев убыл через госграницу, нам надо установить место пересечения госграницы. Провести разбирательство. Чтобы установить, как произошло нарушение госграницы, сейчас проверка проводится. Нам в любом случае надо будет дождаться результатов. Вместе с тем хочу дополнить, что Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по данному факту". Ерлан Алдажуманов

По его словам, о побеге Серика Кудебаева в погранслужбе узнали 27 марта.

Госграница Казахстана и Кыргызстана составляет 1250 км.

"На Алматинском направлении у нас горный массив Алатау. Я думаю, при желании и отсутствии на данном направлении технических средств по охране государственной границы, если поискать, может быть, есть возможность пресечь государственную границу. Чтобы точно установить - возможно это или невозможно, проверка проводится". Ерлан Алдажуманов

Бывший начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев 3 апреля 2023 года не явился в суд. В некоторых СМИ прошла информация, что подсудимый Кудебаев покинул территорию Казахстана. Как сообщил судья Талдыкорганского городского суда, по данным погранслужбы, экс-начальник ДП покинул пределы Казахстана через границу с Кыргызстаном, далее из аэропорта Манас он улетел в Турцию. Это произошло 23 марта.