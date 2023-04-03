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Серик Кудебаев объявлен в международный розыск

Серик Кудебаев объявлен в международный розыск Фото: пресс-служба МВД РК
Бывший начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев 3 апреля 2023 года не явился в суд, сообщает Zakon.kz.

Накануне в некоторых СМИ прошла информация, что подсудимый Кудебаев покинул территорию Казахстана.

Как сообщил судья Талдыкорганского городского суда, по данным погранслужбы, экс-начальник ДП покинул пределы Казахстана через границу с Кыргызстаном, далее из аэропорта Манас он улетел в Турцию. Это произошло 23 марта.

По словам судьи, 9 марта Кудебаев был госпитализирован в медучреждение с диагнозом гипертония. Так как из-за болезни подсудимого судебные заседания несколько раз откладывали, было принято решение о его принудительной доставке в суд.

Однако сегодня, 3 апреля, выяснилось, что его уже нет в стране. В связи с этим Серик Кудебаев объявлен в международный розыск.

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13 мая 2022 года стало известно, что Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях. В Генеральной прокуратуре сообщили, что экс-начальник ДП Алматинской области подозревается в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия".

31 января 2023 года Серик Кудебаев рассказал, почему покинул Талдыкорган во время январских событий.

Прокурор 28 февраля запросил для бывшего начальника Алматинской областной полиции Серика Кудебаева девять лет лишения свободы.

Серик Кудебаев занимал должность начальника Департамента полиции Алматинской области с января 2020 года. Он был уволен из органов внутренних дел по собственному желанию с 18 февраля 2022 года.

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Жетысуская область Кудебаев Серик Алматинская область
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