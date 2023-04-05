В Туркестанской области выясняют причину массовой гибели пчел

В Туркестанской области погибших пчел отправили на экспертизу для выяснения точной причины гибели, сообщает Zakon.kz.

Гибель насекомых пчеловоды связывают с недавно проведенной санитарной обработкой против клещей. Владельцы пасек винят в бедствии местные исполнительные органы и санэпидслужбу, которые, по их мнению не предупредили о дезинсекционных работах. Те в свою защиту заявляют, что уведомили о проведении противоклещевой обработки через социальные сети, и причина гибели пчел может быть иной, сообщает "Хабар 24".



"Пчелы гибнут даже в тех дачных массивах, где мы не проводили дезинсекцию. Среди пчел может идти эпидемия по каким-либо другим причинам. Поэтому здесь нужно провести исследование и изучить этот вопрос", – рассказал заместитель руководителя Департамента санэпидконтроля Туркестанской области Бактыораз Елемесов.

В начале апреля стало известно, что пчелы массово гибнут в Туркестанской области. Как заявляют пчеловоды, ущерб составил почти 100 миллионов тенге. Вместе с этим они лишились и осеннего урожая меда. Теперь для восстановления ульев необходимы огромные средства. Поэтому они требуют у чиновников и эпидемиологов возмещения потерь.





