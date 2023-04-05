В Казахстане могут ввести испытательный срок перед выдачей водительских прав

В Министерстве внутренних дел рассматривают целесообразность введения испытательного срока перед выдачей водительских прав, сообщает Zakon.kz.

Этот вопрос обсуждался представителями госорганов, АО "КазАвтоЖол", НПП "Атамекен" и Казахского НИИ безопасности дорожного движения в рамках реализации принципа "нулевой смертности" на дорогах и решения по воздействию на основные причины ДТП.

Как отмечалось, культура вождения на дорогах Казахстана по-прежнему оставляет желать лучшего. К примеру, в Жезказгане водители скорость превышают в 2,6 раза чаще, чем в среднем по миру, ездят непристегнутыми – на 8,5% чаще.

Участники совещания рассмотрели опыт Финляндии, где водительское удостоверение выдается после двухлетнего испытательного срока и прохождения ряда экзаменов.

Сейчас рассматривается возможность и целесообразность внедрения такой практики и у нас в стране.

Эти и другие меры по снижению смертности в ДТП будут заложены в Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы.



