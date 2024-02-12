Новую схему по продаже водительских прав раскрыли в Таразе

Преступная группа занималась незаконной выдачей водительских удостоверений. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в Жамбылской области полицией пресечена деятельность преступной группы, состоящей из числа жителей южных регионов страны, в частности Жамбылской, Туркестанской областей, Алматы и Шымкента.

"Установлено, что на протяжении длительного времени подозреваемые занимались незаконной выдачей водительских удостоверений за денежные вознаграждения, без проведения соответствующего обучения и практического вождения", – говорится в сообщении.

По данным МВД, в преступную схему входили сотрудники ЦОНов и так называемые "помогайки", которые занимались поиском клиентов из вышеуказанных регионов, желающих получить водительские удостоверения, которые впоследствии оформлялись и выдавались в центрах обслуживания населения Тараза.

"12 февраля проведены задержания и следственные мероприятия в вышеуказанных регионах по месту работы и жительства, в том числе задержаны руководители и должностные лица центров обслуживания населения", – следует из сообщения.

В рамках зарегистрированных уголовных дел проводятся следственные мероприятия, установлено 35 фактов незаконной выдачи водительских удостоверений, организаторы и исполнители преступной схемы водворены в ИВС.

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