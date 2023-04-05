С начала года Казахстан экспортировал в РФ товаров на 869,6 млн долларов

В январе текущего года товарооборот Казахстана и России увеличился почти на 18% и составил 2 млрд долларов, при этом экспорт из Казахстана вырос сразу на 52%, достигнув 869,6 млн долларов, сообщает Zakon kz.

Объем импорта российских товаров, по данным портала Finprom.kz, сократился на 0,5%, до 1,1 млрд долларов. При этом доля РФ в общем товарообороте Казахстана составляет 19,2%.

В структуре импортируемых из России в Казахстан товаров лидируют металлы и изделия из них (251,1 млн долларов), продукты АПК и продовольственные товары (213,5 млн долларов), машины, аппараты и оборудование – 203,1 млн долларов.

Казахстан, в свою очередь, поставляет в Россию чаще других продукцию химической промышленности – 320,3 млн долларов, машины и оборудование – 209,5 млн долларов, а также металлы и изделия из них – 147,4 млн долларов.

По итогам 2022 года валовый приток прямых инвестиций из России в Казахстан составил 1,5 млрд долларов, что меньше показателей 2021 года на 19,7%.

Согласно данным портала, к октябрю 2022 года обязательства резидентов Казахстана перед российскими инвесторами выросли на 34,2%, до 19,5 млрд долларов.

Фото: finprom

Из них основная часть инвестиций пришлась на обрабатывающую промышленность, на сферу торговли и авторемонта, сектор финансовой и страховой деятельности, горнодобывающую промышленность и сферу транспорта и складирования.

