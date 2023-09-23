Казахстан и Кыргызстан планируют увеличить товарооборот до 2 млрд долларов

Главы правительств Кыргызстана и Казахстана обусловились увеличить товарооборот между странами до 2 млрд доллар, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил премьер-министр Казахстан Алихан Смаилов на I Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и Кыргызстана, проходящего в эти дни в Таразе.

"Сегодня перед нами стоит более амбициозная цель – увеличить объем торговли до $2 млрд. Для этого у нас имеются все возможности, которые мы должны активно использовать", - сказал премьер.

Также главы правительств отметили, что взаимная торговля в последние годы показывает неуклонно восходящую динамику.

Задача в $1 млрд товарооборота была достигнута уже в 2021 году, а по итогам 2022 года показатель улучшен еще на 19%.

Также стало известно, что с 2005 года казахстанские компании инвестировали в экономику Кыргызстана почти $1,3 млрд.



"В Казахстане успешно осуществляют свою деятельность 3,5 тысячи совместных предприятий, в ряды которых с прошлого года вошли еще порядка 200 новых компаний. Несомненно, возможности нашего инвестиционного сотрудничества гораздо шире, и мы заинтересованы в дальнейшей реализации совместных проектов", - сказал Смаилов.

Также стороны подписали Протокол 11-го заседания казахстанско-кыргызского Межправительственного совета, а руководители городов Шымкент и Ош, Актюбинской и Джалал-Абадской областей – меморандумы об установлении побратимских связей.

Фото: primeminister.kz

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Наряду с этим по итогам двух дней форума подписали ряд коммерческих документов на сумму порядка $65 млн.



