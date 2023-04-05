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В Казахстане вводится запрет на вывоз некоторых видов рыбы

в Казахстане вводится запрет на вывоз рыбы Фото: pixabay
Приказом и.о министра экологии и природных ресурсов от 30 марта 2023 года вводится запрет на вывоз отдельных видов необработанной рыбы с территории республики, сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет на вывоз отдельных видов рыбы мороженой, свежемороженой или охлажденной (сом и судак) сроком на 6 месяцев", - говорится в документе.

Исключение составляет кларевый (африканский) сом.

Комитету рыбного хозяйства Минэкологии и природных ресурсов поручено уведомить о введении запрета Комитет государственных доходов МФ РК и Пограничную службу, а также Евразийскую экономическую комиссию.

Приказ вводится в действие с 15 апреля 2023 года.

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