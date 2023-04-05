Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Когда жителям Балхаша восстановят подачу воды

Когда жителям Балхаша восстановят подачу воды Фото: unsplash
С 4 апреля 2023 года жители Балхаша остались без воды из-за аварии в районе главной насосной станции – произошел порыв магистральной трубы. Корреспонденту Zakon.kz 5 апреля рассказали, когда же горожанам восстановят подачу воды.

В ведомстве заверили, что ситуация находится на личном контроле акима Балхаша и замакима по жилищно-коммунальной сфере.

"Подача хозяйственно-питьевой воды планируется к вечеру, ориентировочно к 17-18 часам".Пресс-служба акимата Балхаша

Как отмечается, в результате 18 часов откачки воды с камеры, отсекающей задвижки трубопровода диаметром 800 мм, обнаружена причина прорыва – лопнула задвижка – с задвижки примыкающего трубопровода диаметром 300 мм.

"Работы по откачке воды продолжаются до достижения необходимого уровня для начала аварийно-восстановительных работ по замене задвижки. Работы проводятся силами бригады ТОО "Балхаш Су".Пресс-служба акимата Балхаша

В Балхаше 4 апреля 2023 года произошел порыв магистральной трубы в районе главной насосной станции, из-за чего жители остались без холодной воды.

Читайте также

Задержан организатор финпирамиды HAS Holding

Как быстрее купить автомобиль: советы от лидера в автокредитовании

Для дошколят из семей, получающих АСП, питание в детсадах будет бесплатным в Карагандинской области

Динара Халдарова
Балхаш
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан учителя аттестация
В Казахстане автоматизируют аттестацию учителей
Арестован
Дональд Трамп арестован
Асхат Жумагали возглавил Антикор
Асхат Жумагали возглавил Антикор
астролог, гороскоп
Астролог озвучила прогноз для знаков зодиака с 3 по 9 апреля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления