Когда жителям Балхаша восстановят подачу воды

С 4 апреля 2023 года жители Балхаша остались без воды из-за аварии в районе главной насосной станции – произошел порыв магистральной трубы. Корреспонденту Zakon.kz 5 апреля рассказали, когда же горожанам восстановят подачу воды.

В ведомстве заверили, что ситуация находится на личном контроле акима Балхаша и замакима по жилищно-коммунальной сфере.

"Подача хозяйственно-питьевой воды планируется к вечеру, ориентировочно к 17-18 часам". Пресс-служба акимата Балхаша

Как отмечается, в результате 18 часов откачки воды с камеры, отсекающей задвижки трубопровода диаметром 800 мм, обнаружена причина прорыва – лопнула задвижка – с задвижки примыкающего трубопровода диаметром 300 мм.

"Работы по откачке воды продолжаются до достижения необходимого уровня для начала аварийно-восстановительных работ по замене задвижки. Работы проводятся силами бригады ТОО "Балхаш Су". Пресс-служба акимата Балхаша

В Балхаше 4 апреля 2023 года произошел порыв магистральной трубы в районе главной насосной станции, из-за чего жители остались без холодной воды.

