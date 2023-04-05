В Казахстане утвердили Концепцию культурной политики на 2023-2029 годы
Как следует из Концепции, культурная политика является одним из средств формирования общенационального единства и модернизации национального сознания. Она осуществляется путем государственной поддержки процессов культурной жизни в обществе и воспитания граждан средствами культуры.
В документе отражен процесс развития культурной инфраструктуры, кадрового потенциала, формирования культурного продукта, ключевых событий и мероприятий по его продвижению.
Основные принципы и подходы
Реализация Концепции будет основываться на следующих принципах и подходах:
- единство культурной среды на базе новых институциональных объединений, современных культурных кластеров и передовых технологий;
- системность и комплексность развития всех направлений культуры;
- историческая преемственность и непрерывность поступательного развития культуры;
- инклюзивность и социальная направленность;
- свобода творческой личности и форм культурного самовыражения;
- инновационность и креативность.
Цель развития культурной политики РК до 2030 года – создание единого культурного пространства страны.
Для этого предстоит решить следующие основные задачи:
- обеспечение доступности культуры для населения;
- повышение узнаваемости казахстанского искусства на международной арене;
- обеспечение сохранности историко-культурного наследия и его популяризация на международном уровне.
Предполагается, что реализация документа подвозит увеличить уровень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры от уровня 2022 года до 80% к 2030 году.
Также ожидается:
- увеличение количества театральных постановок отечественных авторов от уровня 2022 года до 600 единиц к 2030 году;
- увеличение посещаемости музеев и объектов историко-культурного наследия от уровня 2019 года на 20% к 2030 году;
- повышение посещаемости библиотек на 20 % к 2030 году;
- увеличение количества объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО до 16 единиц к 2025 году;
- увеличение доли памятников истории и культуры республиканского значения, на которых проведены научно-реставрационные работы, от общего количества памятников истории и культуры республиканского значения до 40% к 2030 году;
- увеличение доли отечественных фильмов, в том числе анимационных, в кинопрокате от уровня 2022 года до 35% к 2030 году;
- увеличение доли фильмов на казахском языке в общем кинопрокате страны до 30% к 2030 году.
Как ожидается, в результате реализации Концепции обеспечится высокое качество предоставляемого культурного продукта. В репертуар казахстанских театров будут включены постановки отечественных авторов. Будет обеспечена поддержка молодых талантливых деятелей культуры и искусства, позволяющая им достичь высокого международного признания. Меры поддержки людей с особыми потребностями обеспечат их интеграцию в социум.
Кроме того, будут продолжены системные меры развития и поддержки отечественной кинематографии, в том числе частных кинокомпаний. Посредством проводимых мер будет увеличено производство короткометражных, полнометражных, анимационных фильмов, применение зарубежного опыта в процессе производства отечественного кинопродукта, а также представление казахстанской кинематографии на международных фестивалях и конкурсах.
Высокий потенциал культурно-туристских объектов послужит достижению положительного социального и экономического эффекта и позволит сформировать узнаваемые бренды национального культурного продукта, а также сформирует новый историко-культурный имидж регионов.
Также планируется, что с переходом на передовые цифровые технологии в сфере музейной и библиотечной деятельности в Казахстане будут обеспечены высокая доступность населения к культурному продукту, повышение интереса населения к национальной истории и самобытной культуре страны.
"Библиотеки Казахстана станут многофункциональными информационными и досуговыми центрами, обеспечивающими в современном удобном формате широкий доступ к накопленному общественному знанию. Одним из результатов проводимой деятельности станет повышение посещаемости музеев и библиотек страны", - говорится в Концепции.
Вместе с тем указывается, что человеческий капитал, творческий ресурс, системная государственная поддержка и бизнес-инициативы должны стать прочным фундаментом интенсивного развития конкурентоспособной культурной среды, которая в свою очередь является главным показателем успеха государства и общества в экономике, социальной и культурной жизни.
В результате реализации Концепции к 2030 году будет сформировано единое культурное пространство страны с обеспечением устойчивого развития всех направлений культуры, - говорится в заключении.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.