В Казахстане утвердили Концепцию культурной политики на 2023-2029 годы

Правительство Казахстана постановлением от 28 марта 2023 года утвердило Концепцию культурной политики Республики Казахстан на 2023 - 2029 годы, сообщает Zakon.kz.

Как следует из Концепции, культурная политика является одним из средств формирования общенационального единства и модернизации национального сознания. Она осуществляется путем государственной поддержки процессов культурной жизни в обществе и воспитания граждан средствами культуры.

В документе отражен процесс развития культурной инфраструктуры, кадрового потенциала, формирования культурного продукта, ключевых событий и мероприятий по его продвижению.

Основные принципы и подходы

Реализация Концепции будет основываться на следующих принципах и подходах:

единство культурной среды на базе новых институциональных объединений, современных культурных кластеров и передовых технологий;

системность и комплексность развития всех направлений культуры;

историческая преемственность и непрерывность поступательного развития культуры;

инклюзивность и социальная направленность;

свобода творческой личности и форм культурного самовыражения;

инновационность и креативность.

Цель развития культурной политики РК до 2030 года – создание единого культурного пространства страны.

Для этого предстоит решить следующие основные задачи:

обеспечение доступности культуры для населения; повышение узнаваемости казахстанского искусства на международной арене; обеспечение сохранности историко-культурного наследия и его популяризация на международном уровне.

Предполагается, что реализация документа подвозит увеличить уровень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры от уровня 2022 года до 80% к 2030 году.

Также ожидается:

увеличение количества театральных постановок отечественных авторов от уровня 2022 года до 600 единиц к 2030 году;

увеличение посещаемости музеев и объектов историко-культурного наследия от уровня 2019 года на 20% к 2030 году;

повышение посещаемости библиотек на 20 % к 2030 году;

увеличение количества объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО до 16 единиц к 2025 году;

увеличение доли памятников истории и культуры республиканского значения, на которых проведены научно-реставрационные работы, от общего количества памятников истории и культуры республиканского значения до 40% к 2030 году;

увеличение доли отечественных фильмов, в том числе анимационных, в кинопрокате от уровня 2022 года до 35% к 2030 году;

увеличение доли фильмов на казахском языке в общем кинопрокате страны до 30% к 2030 году.

Как ожидается, в результате реализации Концепции обеспечится высокое качество предоставляемого культурного продукта. В репертуар казахстанских театров будут включены постановки отечественных авторов. Будет обеспечена поддержка молодых талантливых деятелей культуры и искусства, позволяющая им достичь высокого международного признания. Меры поддержки людей с особыми потребностями обеспечат их интеграцию в социум.



Кроме того, будут продолжены системные меры развития и поддержки отечественной кинематографии, в том числе частных кинокомпаний. Посредством проводимых мер будет увеличено производство короткометражных, полнометражных, анимационных фильмов, применение зарубежного опыта в процессе производства отечественного кинопродукта, а также представление казахстанской кинематографии на международных фестивалях и конкурсах.

Высокий потенциал культурно-туристских объектов послужит достижению положительного социального и экономического эффекта и позволит сформировать узнаваемые бренды национального культурного продукта, а также сформирует новый историко-культурный имидж регионов.

Также планируется, что с переходом на передовые цифровые технологии в сфере музейной и библиотечной деятельности в Казахстане будут обеспечены высокая доступность населения к культурному продукту, повышение интереса населения к национальной истории и самобытной культуре страны.

"Библиотеки Казахстана станут многофункциональными информационными и досуговыми центрами, обеспечивающими в современном удобном формате широкий доступ к накопленному общественному знанию. Одним из результатов проводимой деятельности станет повышение посещаемости музеев и библиотек страны", - говорится в Концепции.

Вместе с тем указывается, что человеческий капитал, творческий ресурс, системная государственная поддержка и бизнес-инициативы должны стать прочным фундаментом интенсивного развития конкурентоспособной культурной среды, которая в свою очередь является главным показателем успеха государства и общества в экономике, социальной и культурной жизни.

В результате реализации Концепции к 2030 году будет сформировано единое культурное пространство страны с обеспечением устойчивого развития всех направлений культуры, - говорится в заключении.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.