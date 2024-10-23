Концепцию инвестиционной политики до 2029 года утвердили в Казахстане

Правительство постановлением от 18 октября 2024 года утвердило Концепцию инвестиционной политики РК до 2029 года, сообщает Zakon.kz.

В документе представлена текущая ситуация. В частности, говорится, что инвестиции в основной капитал за 10 лет, с 2013 по 2023 год выросли в 3 раза – с 6 до 18 трлн тенге (в 2 раза в реальном выражении). При этом доля инвестиций к ВВП снизилась на 1,8%: с 16,9% до 15,1%.

По данным БНС, инвестиции в основной капитал в Казахстане за 2023 год составили 17,6 трлн тенге, что в реальном выражении на 11,2 % больше показателя 2022 года (15,2 трлн тенге). Более чем половина роста инвестиций обеспечена увеличением ИОК в энергетику (+39%), транспорт и складирование (+40%), информационно-коммуникационные технологии (далее — ИКТ) (в 2,3 раза), а также здравоохранение (51%).

При этом 34% инвестиций в транспортной, энергетической отраслях и здравоохранении обеспечиваются государственным бюджетом (1,4 из 4,1 трлн тенге). В сфере ИКТ рост инвестиций объясняется вложениями телекоммуникационных компаний в развитие 5G технологий.

В структуре источников финансирования преобладают собственные средства инвесторов (83,4 %), общий объем которых составляет 14,7 трлн тенге.

Объем бюджетных средств составляет 2,9 трлн тенге (16,6%), удельный вес заемных средств в ИОК – 10,6% (1,9 трлн тенге), из которых на займы от банков второго уровня приходится лишь 2,5% (445,3 млрд тенге).

Как отмечается, за 10 лет удельный вес заемных средств снизился практически в 3 раза – с 31,4% до 10,6%, тогда как доля бюджетных средств остается стабильной на уровне 15-16%.

Доля внутренних инвестиций в общем объеме составляет 81,1%, внешних — 18,9%. За 10 лет доля внешних инвестиций сократилась на 14,6% – с 33,5 % до 18,9 %. Снижение связано с завершением строительства крупных нефтегазовых проектов в западных регионах.

В отраслевом разрезе 45,7% инвестиций приходятся на промышленность с объемом 8,2 трлн тенге, в том числе 4,8 трлн тенге на горнодобывающую промышленность. Обрабатывающая промышленность сохраняет незначительную долю в общем объеме инвестиций в промышленность — 9,3 % или 1,7 трлн тенге (2013 год — 11,4%).

По объему инвестиций традиционно лидирует Атырауская область, занимая 17,3% (3,1 трлн тенге) от республиканского объема инвестиций. За ней следуют города Алматы с 10% (1,8 трлн тенге) и Астана с 9% (1,63 трлн тенге). Остальные регионы имеют незначительную долю в республиканском объеме инвестиций, в среднем 3,7%.

Указывается, что анализ инвестиций в основной капитал выявляет ключевые тенденции: снижение доли инвестиций в основной капитал к ВВП, уменьшение доли внешних инвестиций, низкий уровень участия банков второго уровня (далее — БВУ) в кредитовании основных фондов, сырьевая направленность и слабая региональная диверсификация.

"Согласно расчетам для достижения целевого показателя по ИОК (23% от ВВП) необходимо привлечь 209,2 трлн тенге инвестиций в основной капитал за 6 лет (2024 — 2029 годы). При этом с учетом развития основных отраслей экономики, прогнозов цен на нефть и планов по строительству жилья прогнозируется, что объем ИОК за 2024 — 2029 годы составит порядка 141 трлн тенге. Таким образом, для достижения данной цели требуется дополнительно привлечь около 68,2 трлн тенге", — говорится в документе.

Валовой и чистый приток прямых иностранных инвестиций

Согласно данным Нацбанка, валовой приток ПИИ в экономику Казахстана с 2013 по 2023 годы составил порядка 246,9 млрд долларов, из них 102,5 млрд долларов приходится на горнодобывающую промышленность (в т.ч. 83,7 млрд долларов на нефтегазовую отрасль).

В 2023 году валовой приток ПИИ составил 23,4 млрд долларов, что на 16,9% меньше уровня 2022 года. Чистый приток ПИИ снизился в 2 раза — с 6,5 до 3,2 млрд долларов.

Преобладающая доля снижения притока ПИИ в 2023 году приходится на горнодобывающую промышленность.

Это объясняется, главным образом, сокращением чистой прибыли казахстанских предприятий из-за снижения цен на нефть, а также выплатой дивидендов, приходящихся на долю иностранных инвесторов.

Валовой приток ПИИ в горнодобывающую промышленность за год уменьшился на 30,3% до 8,4 млрд долларов, при этом чистый приток ПИИ сократился с 4,1 млрд долларов в 2022 году до 31,2 млн долларов.

В документе говорится, что по поручению главы государства планируется привлечь 150 млрд долларов иностранных инвестиций до 2029 года.

Как будет развиваться инвестиционная политика

Концепция направлена на формирование целостной экосистемы для привлечения инвестиций и повышения инвестиционной привлекательности страны.

Ключевыми ориентирами для привлечения инвестиций в несырьевой сектор и отхода от сырьевой модели развития станут рост производительности труда, наращивание объемов и повышение сложности экспорта, а также поэтапная локализация производств.

Видение заключается в усовершенствовании трехуровневой системы привлечения инвестиций для создания крепкого фундамента инвестиционной политики.

Полноценный запуск национальной цифровой инвестиционной платформы станет основой для мониторинга инвестиционной деятельности и координации между государственными органами. Все бизнес-процессы инвестиционной деятельности будут оцифрованы: от привлечения до запуска проекта по принципу "одного окна".

Как отмечается, работа по укреплению благоприятной инвестиционной среды будет направлена на дальнейшее повышение прозрачности инвестиционной политики, развитие и защиту справедливой конкуренции, улучшение мягкой и твердой инфраструктуры для инвесторов, а также развитие малого и среднего бизнеса.

Система защиты прав инвесторов будет усовершенствована посредством совершенствования механизма рассмотрения и решения проблемных вопросов инвесторов. Система инвестиционных преференций и мер государственной поддержки будет оптимизирована и дифференцирована с учетом отраслевой и региональной специфики.

Будут усовершенствован механизм ГЧП через создание фонда подготовки крупных проектов и улучшены подходы по инициированию и отбору проектов.

Эффективность работы СЭЗ и ИЗ будет повышена за счет доведения инфраструктуры до полной готовности и введения встречных обязательств.

Качественный рост кредитования реального сектора экономики будет обеспечен путем смещения акцента с прямого финансирования от государственных институтов развития на частные финансовые институты, развивая рынок долгосрочного фондирования банков и альтернативные источники финансирования.

Стимулирование привлечения инвестиций в "зеленые" проекты будет проводиться с учетом достижения целей устойчивого развития, декарбонизации и на основе продвижения принципов ESG при реализации проектов.

В целом Концепция ориентирована на формирование целостной государственной инвестиционной политики, синхронизированной с другими политиками, влияющими на развитие инвестиционного потенциала страны, в рамках реализации трех основных направлений:

дальнейшее развитие экосистемы привлечения инвестиций;

содействие развитию институционального каркаса и инфраструктуры;

раскрытие инвестиционного потенциала экономики.

Основные принципы и подходы развития

Концепция определяет следующие основополагающие принципы развития инвестиционной политики:

Синхронизированность со стратегическими целями: инвестиционная политика тесно связана с долгосрочными стратегическими приоритетами и целями развития страны; Справедливая конкуренция: сокращение мер государственной поддержки, искажающих рыночные принципы и негативно влияющих на развитие частного сектора; Преемственность: инвестиционная политика строится на основе предыдущего опыта и достижений, обеспечивая устойчивое и последовательное развитие инвестиционного климата в стране; Ориентированность на приоритетные отрасли: в приоритете развитие отраслей экономики, имеющих стратегическое значение и конкурентоспособных на международном рынке, способствующих устойчивому экономическому росту; Интегрированность: создание единой системы поддержки и сопровождения для инвесторов, которая объединяет все необходимые процессы, инструменты и ресурсы; Непрерывность: постоянное совершенствование инвестиционной политики и процессов путем анализа результатов, обратной связи и учета меняющихся экономических и политических условий.

В документе также предсьтавлены подходы к развитию инвестиционной политики, которые включают несколько направлений:

Направление 1. Дальнейшее развитие экосистемы привлечения инвестиций. Совершенствование внешнего уровня привлечения инвестиций.

Дальнейшее развитие экосистемы привлечения инвестиций. Совершенствование внешнего уровня привлечения инвестиций. Направление 2. Содействие развитию институционального каркаса и инфраструктуры. Повышение эффективности предоставляемых мер государственной поддержки.

Содействие развитию институционального каркаса и инфраструктуры. Повышение эффективности предоставляемых мер государственной поддержки. Направление 3. Раскрытие инвестиционного потенциала экономики. Развитие рынка рейтинговых услуг и повышение экспертизы в оценке кредитного риска.

Ожидаемые по итогам 2029 года

Привлечение не менее 223,6 трлн тенге инвестиций в основной капитал за 6 лет.

Привлечение не менее 150 млрд долларов валового притока прямых иностранных инвестиций за 6 лет.

Обеспечение чистого притока ПИИ на уровне не менее 2 % к ВВП ежегодно.

Обеспечение диверсификации инвестиционных потоков с акцентом на несырьевые сектора экономики.

Высокая степень удовлетворенности инвесторов инвестиционным климатом (ежегодно не ниже 90 % по итогам независимых опросов).

Полноценный запуск национальной цифровой инвестиционной платформы.

Ввод в эксплуатацию не менее 220 инвестиционных проектов в рамках общенационального пула ежегодно.

Создание не менее 120 тысяч рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов общенационального пула.

Обеспечение 100 % готовности инфраструктуры эффективных СЭЗ и ИЗ.

Указывается, что мероприятия по реализации Концепции будут осуществлены в соответствии с Планом действий по реализации Концепции инвестиционной политики РК до 2029 года.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.