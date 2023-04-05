Депутат: Из-за низкой квалификации педагогов детям приходится посещать курсы и продленку

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК 5 апреля депутат Ирина Смирнова подняла проблему низкой квалификации педагогических кадров в стране, из-за чего детям в ущерб своему здоровью приходится после уроков посещать дополнительные курсы и продленку, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Озвучивая депутатский запрос к премьер-министру страны, Ирина Смирнова отметила, что вопрос повышения квалификации педагогов не сходит с повестки дня. Она подчеркнула, что отсутствие конкуренции в деле повышения квалификации педагогических работников, противодействие ваучерной системе, когда педагог повышал бы свою квалификацию там, где сам считает нужным и важным, является одной из причин низкого качества преподавания.

"За более чем 10 лет практически монопольной деятельности в области повышения квалификации "Өрлеу" и центра педмастерства при НИШ качество знаний школьников не только не повысилось, а демонстрирует устойчивый крен к снижению. Школы уже не только в городах, но и в селах обросли продленками и курсами, где детям дают недополученные в школе знания. Это ведет к экстенсивности процесса обучения, увеличению нахождения ребенка в помещении, сидя за партой, уменьшению свободного времени, а также серьезному снижению и даже угрозе его здоровью". Ирина Смирнова

По ее словам, складывающаяся ситуация в образовании и в плане формирования квалификации педагога вызывает недоумение и даже протест происходящему. Также, на ее взгляд, требует внимания само педагогическое образование, начиная от назначения ректора, администрации вузов, состава советов директоров, заканчивая содержанием учебных программ, не соответствующих действительности, недостатком времени на педагогическую практику. Все это требует изменений в соответствии с современным подходом и лучшему мировому опыту.

"Таким образом, пришло время усомниться в качестве и подходах существующего института повышения квалификации педагогов". Ирина Смирнова

Кроме того, порция критики депутата досталась и процедуре аттестации педагогов.

"Аттестация в нынешнем ее виде из возможности лучшего образования для учеников после ее прохождения учителем стала тормозом, не давая верного направления в повышении качества образования воспитанников. Об этом говорил президент в обращении на первой сессии Парламента восьмого созыва. Сама процедура проведения аттестации субъективна. Содержание вопросов тоже вызывает нарекание. Все вопросы тестирования, а их уже более десятков тысяч, недоступны для пользования, закрыты. Но их ведь можно и нужно выложить в свободный доступ, чтобы каждый мог изучить, подготовиться и понять, что ожидает его на аттестации". Ирина Смирнова

Парламентарий полагает, что необходимы решительные шаги для повышения качества образования, особенно среднего.

В связи с этим фракция депутатов НПК предлагает Минпросвещения незамедлительно рассмотреть проблемные вопросы для анализа ситуации и внесения изменений в системе просвещения в интересах учащихся, учителей, государства для повышения качества образования. Также ведомству необходимо создать рабочую группу по вопросам повышения квалификации, аттестации учителей и провести аудит подведомственных организаций министерства, осуществляющих аттестацию, повышение квалификации учителей в части качества выполнения госзаказа. Миннауки и высшего образования следует создать рабочую группу по вопросам педагогического образования, его улучшения и соответствия современным вызовам.

Тем временем в Казахстане стартовал прием заявлений для зачисления в первый класс. Как отметили в Минпросвещения, документы можно подать через еgov.kz и сделать это нужно до 1 августа.