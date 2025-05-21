Повысить проходной балл и ввести дополнительные испытания на педагогические специальности предлагает депутат

Депутат Ирина Смирнова на пленарном заседании Мажилиса 21 мая 2025 года рассказала, как можно улучшить качество педагогического состава в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Свой запрос она адресовала министру науки и высшего образования Саясату Нурбеку.

"Необходимо уделять особое внимание педагогическому сообществу. Однако на практике мы сталкиваемся с тревожной тенденцией снижения требований к будущим педагогам. Так, согласно опубликованному списку поступивших на образовательные гранты на 2024-2025 учебный год, минимальный балл по специальности "Педагогика и психология" составил всего 81 балл, а по направлению "Дошкольное обучение и воспитание" – 75 баллов. Для сравнения: в 2023-2024 учебном году минимальные баллы по этим же специальностям составляли 89 и 75 баллов, соответственно", – отметила депутат.

Тогда как на такие направления, как "Юриспруденция", "Право", "Журналистика и репортерское дело", минимальные баллы поступивших на грант в те же годы начинались от 115 баллов.

"Мы убеждены, что обучаться на будущих педагогов должны в первую очередь те, кто искренне хочет учить и воспитывать детей, а не те, кто выбирает профессию по остаточному принципу – лишь бы получить грант... Крайне важно повысить и требования, так сказать, "на входе", обеспечить строгий отбор кандидатов. Предлагаем установить единый минимальный проходной балл по всем предметам для поступающих на педагогические специальности по гранту. Этот балл должен быть высоким. Это позволит привлечь действительно самых сильных кандидатов в педагогические профессии", – предложила депутат.

Кроме того, нужны, по ее словам, дополнительные испытания. Например, написание эссе "Почему я хочу стать учителем", мотивационные письма, портфолио активности и волонтерства.

16 мая 2025 года заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Минпросвещения Майра Мелдебекова рассказала, что грозит за грубость детей в адрес педагогов.