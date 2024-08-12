"Тобол" и "Кызылжар" сыграли в Костанае

Вечером 11 августа в городе Костанай местный "Тобол" принял "Кызылжар" из города Петропавловска, сообщает Zakon.kz.

Это был перенесенный матч 14-го тура Казахстанской премьер-лиги. Болельщики и эксперты видели в лидерах костанайцев. Впрочем они и открыли счет.

Но соперники не отставали. Перед перерывом Папе Альун Ндиайе выкатил мяч вдоль своих ворот и Лука Имнадзе выровнял положение, а затем гости и вовсе победили со счетом 2:1.

Разочарованные костанайцы поспешили оставить гневные комментарии в адрес своей команды.

"Если уж нет уважения к болельщикам, ато с такой игрой не за горами пустой стадион, Вам хотя бы перед собой не стыдно за такую игру? Нет ударов в створ, нет идеи. Зато на тренировках всем весело и микроклимат в команде якобы замечательный. Да лучше бы вы все были обозленными и показывали свою спортивную злость на поле", – отметился один из болельщиков.

В то же время немногочисленные болельщики "Кызылжара" искренне ликовали на трибунах. Футболисты ответили им взаимностью.

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